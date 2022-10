ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ മുറിക്കുള്ളിൽ കണ്ടത് കൂറ്റൻ പാമ്പിനെ; ഭയന്നുവിറച്ച് യുവതി

വെറുതെ നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയന്നുപോകും. അപ്പോൾ ഉറക്കമുണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ മുറിക്കുള്ളിലാണ് പാമ്പിനെ കാണുന്നതെങ്കിലോ? ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എസ്സെക്സ് സ്വദേശിനിയായ ഒരു യുവതിക്കാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് അത്തരമൊരു അനുഭവമുണ്ടായത്. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കൂറ്റൻ പാമ്പ് ജനാലയിലൂടെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവർ കണ്ടത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വാതിലിന്റെ മുകൾഭാഗത്തായി ചുറ്റിപിണഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു പാമ്പ്. മൂന്നടിയിലധികം നീളമുള്ള പാമ്പിനെ കണ്ട യുവതി പരിഭ്രാന്തിയിലായി. ഭയന്നു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വാതിലടച്ചു. റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് എന്ന സംഘടനയെയാണ് ഇവർ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചത്. ഇവർ ഉടൻതന്നെ പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധയായ എനോള ഇവാൻസിനെ സഹായത്തിനായി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ എനോള സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും പാമ്പിനെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല. മുറിക്കുള്ളിൽ പാമ്പ് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളയിടങ്ങളിലെല്ലാം ഏറെ നേരം പരിശോധിച്ച് അത് വീടിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. മുറിക്കുള്ളിൽ തണുപ്പ് അധികമായി തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് തുറന്നിട്ട ജനാല അടയ്ക്കാൻ മുതിർന്നപ്പോഴാണ് പിന്നീട് മറഞ്ഞിരുന്ന പാമ്പ് വീണ്ടും വെളിയിലേക്ക് തല നീട്ടിയത്. ആൾ പെരുമാറ്റമറിഞ്ഞ് പതുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പാമ്പ് .

നിരുപദ്രവകാരിയായ കോൺ സ്നേക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഈ പാമ്പിനെ പലരും വീടുകളിൽ വളർത്താറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പാമ്പ് രക്ഷപെട്ടതാവാമെന്നാണ് നിഗമനം. പിടികൂടിയ പാമ്പിനെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പാമ്പിന്റെ ഉടമയെ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം. അല്ലാത്തപക്ഷം പാമ്പിനെ ദത്തെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

