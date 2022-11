മുതലയെ കുരച്ചോടിക്കാൻ നായ്ക്കുട്ടിയുടെ ശ്രമം, കടിച്ചുവലിച്ച് മുതല; വിഡിയോ പകർത്തിയ ഉടമയ്ക്ക് വിമർശനം

മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്. അപകടകാരികളായ വമ്പൻ ജീവികളെ താരതമ്യേന ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് ധാരാളം ആരാധകരുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം വിഡിയോകളുടെ അവസാനം എപ്പോഴും ചിരി ഉണർത്തുന്നതാവണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. മുതലയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു നായയെ അത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യമാണിത്.

കരയിൽ കിടക്കുന്ന മുതലയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെറിയ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ഓടിച്ചെല്ലുന്നതും കുരച്ചുകൊണ്ടെത്തിയ നായയെ കണ്ട് മുതല വെള്ളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. നായയുടെ ഉടമസ്ഥരാണ് ഇതിന്റെ ദൃശ്യം പകർത്തിയത്. മുതല വെള്ളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഇവർ ചിരിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. അല്പസമയത്തിനുശേഷം മുതല വീണ്ടും കരയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെയെത്തി. അപ്പോഴും നായ്കുട്ടി ഓടി അരികിലെത്തി കുരച്ചുകൊണ്ട് മുതലയെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടാം തവണയും മുതല പ്രതിരോധത്തിന് നിൽക്കാതെ വെള്ളത്തിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയി. പല വിഡിയോകളായാണ് ഉടമസ്ഥർ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്.

മൂന്നാം തവണ അല്പം അകലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുതല കരയിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഉടമ കണ്ടത്. ദൃശ്യം പകർത്തുമ്പോഴേക്കും നായ മുതലയുടെ അരികിലേക്കോടിയത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതപപോലെ ആയിരുന്നില്ല. നായ്ക്കുട്ടി അരികിലെത്തിയതും മുതല പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് അതിന്റെ കഴുത്തിൽ തന്നെ കടിച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് മുതല വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളിടുകയും ചെയ്തു. അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവം കണ്ട് ഉടമയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും നിലവിളിച്ചു.

വളർത്തു നായയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഉടമയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. അപകടകാരിയായ ഒരു വന്യജീവിയുടെ അരികിലേക്ക് നായ്ക്കുട്ടി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടും അതിനെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ വിഡിയോ പകർത്തി രസിച്ചതിനാണ് വിമർശനം. നായയുടെ ജീവൻ പണയംവച്ച് വൈറൽ വിഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഉടമയെന്ന തരത്തിലും ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ നായ്ക്കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെത്തിയ വിഡിയോ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

English Summary: Dog Chases Crocodile But What Happens Next Will Send Chills Down Your Spine