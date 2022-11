മദ്യക്കുപ്പി കണ്ടാൽ മോഷ്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പറിക്കും; മുഴുക്കുടിയൻ കുരങ്ങനെക്കൊണ്ട് വലഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ

ഒരു മുഴുക്കുടിയൻ കുരങ്ങനെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയിലെ ആളുകൾ. മദ്യക്കടയിലോ മദ്യക്കടയുടെ പ്രദേശത്തോ ഒരാൾക്കും കുപ്പി കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. ആളുകളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചും കട്ടെടുത്തും മദ്യം കൈക്കലാക്കി അകത്താക്കുകയാണ് കുരങ്ങൻ. ഇതും മതിയാവാതെ ഇപ്പോൾ മദ്യക്കടയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ വിരുതൻ.

കുരങ്ങന്റെ മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധിപ്പേര്‍ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കുരങ്ങൻ കുപ്പി തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് പലരും ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ സത്യമാണോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് തെളിവായി വിഡിയോയും വന്നിട്ടുണ്ട്. കാനിൽ നിന്ന് ‘അതിവിദഗ്ധമായി’ ബിയർ കുടിക്കുന്ന കുരങ്ങന്റെ വിഡിയോ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടി.

‘പ്രതി’ കുരങ്ങനായതിനാൽ പൊലീസോ ഫോറസ്റ്റോ, ആര് കുരങ്ങനെ പിടിക്കുമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അധികൃതർ. എന്തായാലും വനപാലകരുടെ സഹായത്തോടെ കുരങ്ങനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമം ഊർജിതമാക്കിയതായി എക്സൈസ് ഒഫീസർ രാജേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

