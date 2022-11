പക്ഷികാഷ്ഠത്തില്‍ മുങ്ങി സമരക്കാരും പൊലീസും; ആശ്വാസമായി ജലപീരങ്കി; വേറിട്ട കാഴ്ച

തൃശൂര്‍ കലക്ടറേറ്റ് പടിക്കല്‍ സമരം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പൊലീസും സമരക്കാരും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ശത്രുവുണ്ട്. പക്ഷികാഷ്ഠം. കലക്ടറേറ്റ് കവാടത്തിലെ കൂറ്റന്‍ മരം പക്ഷികളുടെ കൂടാണ്. കലക്ടറേറ്റ് വളപ്പിലെ മരങ്ങളിലും സമീപ പ്രദേശത്തെ പാര്‍ക്കിലെ മരങ്ങളിലും തമ്പടിക്കുന്ന പക്ഷികള്‍ കാഷ്ഠിക്കുന്നത് താഴേയ്ക്കാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കലക്ടറേറ്റ് മാര്‍ച്ചിനിടെ പക്ഷികാഷ്ഠം നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോള്‍ പൊലീസുകാര്‍ ഷീല്‍ഡ് മറയാക്കി. കല്ലേറ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഷീല്‍ഡ് പക്ഷി കാഷ്ഠത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചു. കവാടത്തിനു സമീപത്തെ മതിലില്‍ കയറി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുന്ന കാമറാമാന്‍മാരും ഒരു ശ്രദ്ധ മരത്തിനു മുകളിലേയ്ക്കായിരുന്നു. സമരക്കാര്‍ക്ക് കാഷ്ഠം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ നിവൃത്തിയില്ലതാനും.

അരമണിക്കൂര്‍ സമരം നീണ്ടപ്പോള്‍ പക്ഷികാഷ്ഠം ദേഹത്താകാതിരുന്ന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുറവായിരുന്നു. ബാരിക്കേഡ് നിരന്തരം തള്ളിമറിച്ചിടാന്‍ സമരക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചു. പിന്നാലെ, അനുഗ്രഹമായി പൊലീസിന്റെ ജലപീരങ്കിയെത്തി. ജലപീരങ്കിയില്‍ കാഷ്ഠം പോയി. പക്ഷേ, ചെളി വെള്ളമായതിനാല്‍ മഞ്ഞ നിറമായി വസ്ത്രത്തില്‍. കലക്ടറേറ്റ് വളപ്പില്‍ മരങ്ങളുള്ള ഭാഗത്തേയ്ക്കു ആരും പോകാറില്ല. നടപ്പാതയുടേയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേയും നിറം പക്ഷികാഷ്ഠത്തിന്റേതായി മാറി. അയ്യന്തോള്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ആളുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കാന്‍ പോകാറില്ല. കുട്ടികള്‍ക്കും അവിടെ പോകാന്‍ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷികളുടെ ആവാസയിടം ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടെന്നോര്‍ത്ത് ആരും ഇതിനെതിരെ പ്രതീകരിക്കാറുമില്ല.

