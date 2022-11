കൂറ്റൻ കടുവയെ വളഞ്ഞ് കാട്ടുനായ്ക്കൾ; പിന്നിലൂടെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം– വിഡിയോ

കാട്ടിലെ വമ്പൻമാരായ സിംഹങ്ങളെയും കടുവകളെയുമൊക്കെ കണ്ടാൽ താരതമ്യേന ചെറിയ ജീവികൾ അവയുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടിയകലും. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ധോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഏഷ്യാറ്റിക് കാട്ടുനായ്ക്കൾ. ഇരയെ പിടികൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാവുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്ര ഭീകരരാണെങ്കിലും കടുവകളുടെ അടുത്ത് അവ സാധാരണയായി അടുക്കാറില്ല. കടുവയുടെ ആക്രമണത്തെ തനിച്ചു പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്തതിനാലാണത്. എന്നാലിപ്പോൾ ശത്രു എത്ര വമ്പൻ ആണെന്നു പോലും കണക്കാക്കാതെ കടുവയെ വളഞ്ഞാക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുനായ്ക്കളുടെ ദൃശ്യമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഓഫിസറായ സുശാന്ത നന്ദയാണ് അപൂർവ കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കാട്ടുവഴിയിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുന്ന വലിയ കടുവയുടെ സമീപമെത്തി അതിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം കാട്ടുനായ്ക്കളെ വിഡിയോയിൽ കാണാം. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കടുവയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒരു കാട്ടുനായ സധൈര്യം നടന്നു നീങ്ങുന്നിടത്താണ് ദൃശ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കടുവ നായയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് അതിനെ പിടികൂടാനായി ഓടിയടുത്തു.

ഇത് കണ്ട നായ പിന്തിരിഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും മാറാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. ഈ തക്കം നോക്കി മറുവശത്ത് കൂടി മറ്റുചില കാട്ടുനായ്ക്കളും കടുവയ്ക്ക് പിന്നിലെത്തി. ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും കടുവയെ വളഞ്ഞാക്രമിക്കാനായിരുന്നു അവയുടെ ശ്രമം. കടുവ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോഴേക്കും മറുഭാഗത്തുനിന്നും അവ തൊട്ടരികിൽ വരെയെത്തും. എന്നാൽ കടുവ തങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ ഏതാനും മീറ്ററുകൾ അകലേക്ക് മാറിനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നില്ലെങ്കിലും ഏറെ നേരം കടുവയെ അവിടെത്തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നായ്ക്കൾക്ക് സാധിച്ചു.

നായ്ക്കളെ കടുവകൾ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാറുള്ളതു മൂലം കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയുടെ എണ്ണം പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും. വാസ്തവം ഇതാണെങ്കിലും രണ്ടും കൽപിച്ച് നായ്ക്കൾ കടുവയ്ക്ക് നേരെ തിരിയുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സുശാന്ത നന്ദ കുറിക്കുന്നു. 47 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ ഈ അപൂർവത കൊണ്ടുതന്നെ പെട്ടെന്ന് ജനശ്രദ്ധ നേടി. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്.

ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കമന്റുകളിലൂടെ പലരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് കടുവയെ നേരിടാൻ ചെന്നാൽ കാട്ടുനായ്ക്കളുടെ മരണം ഉറപ്പാണെങ്കിലും പത്തോ പതിനഞ്ചോ എണ്ണമടങ്ങുന്ന കാട്ടുനായ്ക്കളുടെ കൂട്ടത്തിന് ഒരു കടുവയെ കീഴടക്കാനാവും എന്ന തരത്തിൽ പലരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളതായി തനിക്കറിയില്ലെന്നും കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ വച്ച് ഒരു കുട്ടിയാനയെ ഇവ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തിയ സംഭവമറിയാമെന്നും സുശാന്ത നന്ദ പ്രതികരിച്ചു.

