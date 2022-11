പുതച്ചു കിടന്ന കമ്പിളി പുതപ്പിനുള്ളിൽ കരിമൂർഖൻ; വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ജീവനുംകൊണ്ടോടി യുവാവ്

തണുപ്പുകാലം തുടങ്ങിയാൽ ചൂടു തേടി പാമ്പുകളും മറ്റും വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ സിരോഞ്ച ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ യുവാവിന്റെ പുതപ്പിനുള്ളിലാണ് വിഷപ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. പുലർച്ചെ ആറ് മണിക്ക് ശരീരത്തിലൂടെ എന്തോ ഇഴയുന്നത്പോലെ തോന്നിയ യുവാവ് പുതപ്പ് നീക്കിയപ്പോഴാണ് കരിമൂർഖനെ കണ്ടത്. ഭയന്നുവിറച്ച് ഇയാൾ പുതപ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കോടി.അപ്പോഴും പാമ്പ് പുതപ്പിനടിയിൽ തുടർന്നു. കമ്പ് കൊണ്ട് പുതപ്പ് വലിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ പാമ്പ് പത്തിവിരിച്ച് ആക്രമിക്കാനൊരുങ്ങി.

ഉടൻതന്നെ യുവാവ് പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധനെ വിവരമറിയിച്ചു. ഉടൻതന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പാമ്പു പിടുത്തക്കാരൻ വിഷപ്പാമ്പിനെ കമ്പിളിപ്പുതപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് പിടികൂടി. പാമ്പിനൊപ്പമാകാം യുവാവ് കിടന്നുറങ്ങിയതെന്നാണ് നിഗമനം. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ഇയാൾ പാമ്പുകടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കട്ടിലും മെത്തയും പുതപ്പുമെല്ലാം കുടഞ്ഞു വിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരുപരിധി വരെ സഹായിക്കും.

