കുരങ്ങനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി പെരുമ്പാമ്പ്: രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കുരങ്ങിൻ കൂട്ടം

പെരുമ്പാമ്പുകൾ വിഷമില്ലാത്തവയാണെങ്കിലും ഇരയെ പിടികൂടിയാൽ സ്വന്തം ശരീരംകൊണ്ട് ഞെരിച്ച് ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് കൊല്ലാനുള്ള ശക്തി അവയ്ക്കുണ്ട്. പെരുമ്പാമ്പിന്റെ പിടിയിലമർന്ന് ഞെരിഞ്ഞ് ശ്വാസം കിട്ടാതെയാണ് ഇരയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ഇരയെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഒരു കുരങ്ങനെ പെരുമ്പാമ്പ് ഇരയാക്കുന്നതിന്റെയും പെരുമ്പാമ്പിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ആ കുരങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ കുരങ്ങിൻ കൂട്ടം ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യമാണിത്. പാമ്പിന്റെ പിടിയിലമർന്ന കുരങ്ങന് ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ കുരങ്ങനെ വിഴുങ്ങാനായിരുന്നു പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒന്നിന് ആപത്ത് വന്നത് കണ്ട് വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കാൻ മറ്റു കുരങ്ങുകൾക്ക് ആകുമായിരുന്നില്ല. അവ പെരുമ്പാമ്പിന് ചുറ്റുമായി കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വിഡിയോയിൽ കാണാം. ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും ചങ്ങാതിയെ രക്ഷിക്കാനുമായിരുന്നു ഇവയുടെ ശ്രമം.

എന്നാൽ തന്റെ ഇരയെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന ഭാവത്തിൽ പെരുമ്പാമ്പ് കുരങ്ങനെവരിഞ്ഞുമുറുക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. സമയം വൈകിയാൽ കുരങ്ങന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റു കുരങ്ങുകൾ പെരുമ്പാമ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. കൂട്ടത്തിലൊന്ന് പെരുമ്പാമ്പിന്റെ അടുത്തെത്തി വാലിൽ പിടിച്ചുവലിച്ച് അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ പെരുമ്പാമ്പ് ആ കുരങ്ങനു നേരെ തിരിഞ്ഞു. ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന കുരങ്ങൻ അവിടെ നിന്നും ഓടിമാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അപ്പോഴും പിടിയിലായ കുരങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പെരുമ്പാമ്പ് തയാറായില്ല.

അതിനു ശേഷവും പല കുരങ്ങന്മാരും നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പെരുമ്പാമ്പ് അതേ നിലയിൽ തന്നെ തുടർന്നു. അപ്പോഴേക്കും പിടിയിലായ കുരങ്ങന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട് പരിഭ്രാന്തിയിലായ കുരങ്ങിൻ കൂട്ടം ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അവിടമാകെ ഓടിനടന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിന്റെ ജീവൻ കൺമുന്നിൽവച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു അവ. പെരുമ്പാമ്പാകട്ടെ ശത്രുക്കളെ കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടാതെ തന്റെ ഇരയെ ഭക്ഷണമാക്കുകയും ചെയ്തു.

