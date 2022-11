നമീബയില്‍ നിന്നു കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെത്തിച്ച എട്ട് ആഫ്രിക്കന്‍ ചീറ്റകളില്‍ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യത്ത വേട്ടയാടൽ നടത്തി. ചീറ്റകള്‍ ഒരു പുളളിമാനെ വേട്ടയാടിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സെപ്റ്റംബര്‍ 17 മുതല്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ചീറ്റകളില്‍ ഫ്രെഡ്ഡി, എല്‍ടണ്‍ എന്ന് പേരുളള രണ്ട് ചീറ്റകളെ നവംബര്‍ അഞ്ചിനാണ് തുറസ്സായ സ്ഥലത്തേക്ക് തുറന്ന് വിട്ടത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഇവ ഒരു ആൺ പുള്ളിമാനെ വേട്ടയാടിയത്. ക്വാറന്റീൻ കഴിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രരാക്കി 24 മണിക്കൂറിനകമായിരുന്നു ഇവയുടെ വേട്ട. കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ തുറസ്സായ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇവയെ തുറന്നുവിട്ടത്. പുതിയ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഇര പിടിത്തമായിരുന്നു.

നമീബിയയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച എട്ടു ചീറ്റകള്‍ക്ക് 50 ദിവസത്തെ നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീനാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 'എല്ലാ ചീറ്റകളും ആരോഗ്യത്തോടെ സജീവമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. പുതിയ പരിസരവുമായി അവര്‍ നന്നായി ഇണങ്ങി. ഉടനെ തന്നെ മറ്റ് ആറ് ചീറ്റകളെയും തുറന്ന് വിടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി'. വംശനാശം സംഭവിച്ച് 70 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നമീബിയയില്‍ നിന്ന് എട്ട് ചീറ്റപ്പുലികളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാള്‍ ദിനമായ സെപ്റ്റംബര്‍ 17ന് ആണ് അവയെ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ എത്തിച്ചത്.

English Summary: Kuno’s cheetahs make first kill in wild within day of moving to larger enclosure