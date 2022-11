വെള്ളമടിച്ച് ‘ഓഫായി’ ആനക്കൂട്ടം; ഒഡീഷയിൽ മയങ്ങിയത് 24 ആനകൾ, ഡ്രമ്മടിച്ച് വനംവകുപ്പ്

നാടൻ മദ്യം തയാറാക്കാൻ മൺകുടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പുളിപ്പിച്ച വെള്ളമടിച്ച് ഓഫായി ആനക്കൂട്ടം. ഒഡീഷയിലെ കിയോഞ്ചർ ജില്ലയിലാണ് വേറിട്ട സംഭവം നടന്നത്. ഇവിടെ നാടൻ മദ്യം തയാറാക്കുമ്പോൾ ലഹരിക്കായി മഹുവ മരത്തിലെ പൂക്കളിട്ട് പുളിപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മദ്യമുണ്ടാക്കാൻ തയാറാക്കി വച്ചിരുന്ന കുടങ്ങളിലെ പുളിപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ആനകളെടുത്ത് കുടിച്ചത്. വനത്തിനുള്ളിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ മദ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള കുടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. നാടൻ മദ്യമുണ്ടാക്കാനായി ഇവർ വനത്തിനുള്ളിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കുടങ്ങൾ തകർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സമീപത്തായി വെള്ളമടിച്ച് ബോധംകെട്ടുറങ്ങുന്ന ആനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഗ്രാമവാസികൾ ബഹളംവച്ചുണർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആനക്കൂട്ടം ഉറക്കം വിട്ടെഴുന്നേറ്റില്ല. പുലർച്ചെ 6 മണിയോടെയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ നാടൻമദ്യം തയാറാക്കാനായി കാടുകയറിയത്. രാത്രിയിലാകാം ആനക്കൂട്ടം കുടം പൊട്ടിച്ച് അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം അകത്താക്കിയതെന്നാണ് നിഗമനം. 24 ആനകളാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രാമവാസികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആനക്കൂട്ടം മയക്കം വിട്ടെഴുന്നേൽക്കാതായതോടെ ഇവർ വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ഡ്രമ്മടിച്ചാണ് ആനകളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത്. മയക്കം വിട്ടുണർന്ന ആനക്കൂട്ടം ഇതോടെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് കയറിയതായും ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ ഖാസിറാം പട്ര വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Elephant herd gets ‘drunk’ consuming fermented water in Odisha. Forest officials beat drums to wake them up