കടുവയെ കണ്ട ഭയത്തിൽ ഹൃദയാഘാതം; പ്രഭാതസവാരിക്കിറങ്ങിയ ആൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അക്രമണകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നാത്തവരുണ്ടാവില്ല. അത്തരമൊരു അവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ആക്രമണമേൽക്കാതെ സ്വയം രക്ഷനേടാനുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയെന്നതാണ് പ്രധാനം. എന്നാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള പരിഭ്രാന്തിയിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ വന്നെന്നു വരാം. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അരങ്ങേറിയത്. പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ വഴിയിൽ ഒരു കടുവയെ കണ്ട വ്യക്തി ഭയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തിൽ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പ്രവീൺ മറാത്തെ എന്ന വ്യക്തിയാണ് മരിച്ചതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വനമേഖലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വഴിയരികിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നടക്കുകയായിരുന്നു പ്രവീൺ. ചന്ദ്രാപ്പുർ നഗർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം. അല്പം നടന്നപ്പോഴാണ് മുന്നിൽ കുറച്ചകലെയായി ഒരു കടുവ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. കൂറ്റൻ കടുവയെ കണ്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. ഇതെത്തുടർന്ന് പരിഭ്രാന്തി മൂലം ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

പെട്ടെന്ന് നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞുവീണു. പ്രഭാത സവാരിക്കെത്തിയ മറ്റുചിലരാണ് വീണു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ പ്രവീണിനെ കണ്ടത്. ശ്വാസമെടുക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊലീസിന്റെയും ആംബുലൻസിന്റെയും സഹായം തേടിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തും മുൻപുതന്നെ പ്രവീണിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചു. അതേസമയം അടിയന്തര ആവശ്യത്തിനായി വിളിച്ചിട്ടും ആംബുലൻസ് ഇവിടേക്കെത്താൻ ഒരു മണിക്കൂർ താമസം നേരിട്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നാണ് വിവരം. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് 65 കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്കും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മലമൂത്രവിസർജനത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം ഒരു കടുവയ്ക്ക് മുന്നിൽ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ തനിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഒരു നായയാണെന്നോർത്ത് സമാധാനിച്ചെങ്കിലും കടുവയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹവും പരിഭ്രാന്തിയിലായി. ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെനിന്നും ഓടി മാറിയത് മൂലമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

