ആണുമല്ല, പെണ്ണുമല്ല, ലേലത്തിൽ അദ്ഭുതമായി ‘ഹോപ്’ പൂച്ചക്കുട്ടി, അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ

ഒരാഴ്ച മുന്‍പ് യുകെയില്‍ നടന്ന ലേലത്തിൽ അതില്‍ പങ്കെടുത്തവരെയെല്ലാം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഹോപ് എന്നു പേരുള്ള 5 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി. ലേലത്തിന് വയ്ക്കാന്‍ മാത്രം അപൂര്‍വയിനത്തില്‍ പെട്ടതൊന്നുമായിരുന്നില്ല ഈ പൂച്ചക്കുട്ടി. എന്നാല്‍ ജന്മനാ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ജനനം. ക്യാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ എന്ന സംഘടനയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഈ പൂച്ചക്കുട്ടി. പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ഉടമയാണ് ജനിച്ച് ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ശരീരത്തിന് അകത്തോ പുറത്തോ ആയി ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ചുരുക്കത്തിൽ ആണുമല്ല, പെണ്ണുമല്ല ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിയെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഹോര്‍മോണല്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മൂലം അത്യപൂര്‍വമായി സിംഹങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പൂച്ചവര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട ജീവികളില്‍ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നാണ് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടര്‍ വിശദീകരിച്ചു. പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള വിവിധ പരിശോധനകള്‍ പൂച്ചക്കുട്ടിയില്‍ നടത്തിയതായി വെറ്റിനറി ഡോക്ടറായ ഫിയോന ബിയോന്‍കക് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക വിസർജ്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി തന്നെ പുറത്തേക്കു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സമയങ്ങളില്‍ പൂച്ചക്കുട്ടിയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുള്ളതായി ഗവേഷകര്‍ക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തത് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ ഭാവിയില്‍ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാകില്ലെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ഇതുവരെ ഇത്തരം ഒരു ശാരീരികാവസ്ഥയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പേര് പോലും നല്‍കയിട്ടില്ല. അതില്‍ നിന്നുതന്നെ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ അത്യപൂര്‍വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാകും.

സെക്ഷ്വല്‍ ഓര്‍ഗന്‍ ഏയ്ജെനിസിസ് എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ അവസ്ഥയെ ഗവേഷകര്‍ താല്‍ക്കാലികമായി വിളിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ച മുരടിയ്ക്കുകയോ, വളര്‍ച്ച ഇല്ലാതതായോ ആയ അവസ്ഥയെ ആണ് ഏയ്ജെനിസിസ് എന്നു പറയുന്നത്. കുട്ടികളിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്ന ബ്രെയ്ന്‍ വളര്‍ച്ച മുരടിപ്പിനെ ഉള്‍പ്പടെ ഏയ്ജെനിസിസ് എന്നാണു വിളിയ്ക്കുന്നത്. ഏതായാലും ലേലത്തില്‍ വച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഹോപ്പിന് പുതിയ ഒരു ഉടമയെയും ലഭിച്ചു. വാഷിങ്ടണ്‍ അഡോപ്ഷന്‍ സെന്‍റര്‍ മുഖേന നടത്തിയ ലേലത്തില്‍ വച്ചാണ് പുതിയ ഉടമ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തത്. കൂടാതെ ബീന്‍ എന്ന പുതിയ പേരും ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് ഇവർ നൽകി.

Hope The Kitten Surprises UK Charity By Having No Sex Organs