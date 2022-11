പൂച്ച ടാക്സി സൂപ്പറാണ്; പൂച്ചയുടെ പുറത്ത് കുട്ടിക്കുരങ്ങന്റെ സുഖസവാരി, വിഡിയോ

മനുഷ്യനെക്കാൾ സഹജീവികളോട് നൂറു മടങ്ങ് സ്നേഹമുള്ളവയാണ് മൃഗങ്ങൾ. കാപട്യങ്ങളില്ലാതെ മറ്റുള്ളവയോട് ദയ കാണിക്കാനും മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. സംസാരത്തിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താനാവില്ലെങ്കിലും മറ്റ് വർത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളുമായി ചങ്ങാത്തമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മൃഗങ്ങൾക്കറിയാം. അത്തരത്തിൽ ഒരു പൂച്ചയും കുരങ്ങും തമ്മിലുള്ള ചങ്ങാത്തത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

ഒരു തെരുവിലൂടെ സ്ക്യുറൽ മങ്കി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിക്കുരങ്ങനെയും പുറത്തിരുത്തി നടന്നുനീങ്ങുന്ന പൂച്ചയെ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. കുരങ്ങൻ അള്ളിപ്പിടിച്ച് പുറത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പൂച്ചയ്ക്കോ, പൂച്ചയുടെ പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭയം കുരങ്ങനോ ഇല്ല. ഇതേ രീതിയിൽ ഇരുവരും ഏറദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണിത്. ഒരു സൗജന്യ സവാരി എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

നടത്തത്തിനിടെ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പൂച്ച അല്പം വേഗം കൂട്ടി. എന്നാൽ അപ്പോഴും ചങ്ങാതിയുടെ ദേഹത്തുനിന്നുള്ള പിടിവിടാതെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ. സമീപത്തുള്ള പടവുകളിലേക്ക് ചാടി കയറിയപ്പോഴും കുരങ്ങൻ പൂച്ചയ്ക്ക് പുറത്തുള്വ പിടി വിട്ടില്ല. പങ്കുവച്ച് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഈ അപൂർവ ചങ്ങാത്തത്തിന്റെ വിഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കാനാവുന്നില്ല എന്നാണ് പലരുടെയും പ്രതികരണം.

ഉറ്റചങ്ങാതിമാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പലരും വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ അഭിപ്രായം കുറിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് താങ്ങായി എപ്പോഴും മറ്റേയാൾ ഉണ്ടാകും. കുരങ്ങ് പുറത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധയോടെയാണ് പൂച്ചയുടെ നടത്തണമെന്ന് മറ്റുചിലരുടെ നിരീക്ഷണം. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയെന്നപോലെ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ കുരങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പൂച്ച അതിനെ ദത്തെടുത്തതാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇത്ര വേഗത്തിൽ പൂച്ച ഓടിയിട്ടും താഴെ വീഴാതെ പിടിച്ചിരുന്ന കുരങ്ങന്റെ കഴിവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നവരും കുറവല്ല.

