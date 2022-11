'അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും': വീണത് വലിയ കിണറ്റിൽ; രക്ഷിച്ച് വനംവകുപ്പ്– വിഡിയോ

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂരിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒരാന വീണത് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കിണറ്റിൽ. പടിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റിയിട്ടും ആനയ്ക്ക് കരക്കുകയറാനായില്ല. ഒടുവിൽ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഗ്നിശമനസേനയും ചേർന്ന് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ആനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കിണറ്റിൽ നിന്നും ആനയുടെ ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിയിച്ചത് ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് കിണറിന്റെ പാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ ഒരുവശം പൊളിച്ചുമാറ്റി വലിയ ചാലുകീറിയാണ് ആനയെ പുറത്തേക്കെത്തിച്ചത്.

നാട്ടുകാരുടെ വലിയ ആർപ്പുവിളികൾക്കിടയിൽ ആന രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വെട്ടിയ പാതയിലേക്ക് നീന്തിയെത്തിയ ആന ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കരയിലേക്ക് കയറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം സമീപത്തെ വനമേഖലയിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപേർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി.

English Summary: Elephant falls into well in Andhra Pradesh’s Chittoor, rescued using JCB