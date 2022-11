'ഞാൻ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ'; കുട്ടിയാനകള്‍ക്ക് നടുവിലകപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകൻ–വിഡിയോ

Grab Image from vide shared on Twitter by AFP