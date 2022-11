കാറിനരികിലേക്കെത്തിയത് കൂറ്റൻ കാട്ടാന, ഭീതിയോടെ ഇറങ്ങിയോടി സഞ്ചാരി, അബദ്ധമെന്ന് വിദഗ്ധർ– വിഡിയോ

വനമേഖലയിൽ കാറിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ തൊട്ടടുത്ത് കാട്ടാനയെത്തിയാൽ എന്തു ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ആർക്കായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. എങ്കിലും ആന തൊട്ടടുത്തെത്തിയാൽ ഇറങ്ങിയോടാനാവും ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഈ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഹ്ലുഹ്ലുവേ ഇംഫോളോസി ഗെയിം റിസേർവിൽ നിന്നും പകർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണിത്. വനത്തിന് സമീപമുള്ള റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറിനരികിലേക്കാണ് കൂറ്റൻ ആഫ്രിക്കൻ ആനയെത്തിയത്. ഇതേ റോഡിൽ കൂടി മറ്റൊരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന കുടുംബം പകർത്തിയ ദൃശ്യമാണിത്. ആറ് ടൺ ഭാരമുള്ള ആന കാറിനു തൊട്ടരികിലെത്തിയതും ആന ആക്രമിക്കുമെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ഡോർ തുറന്നിറങ്ങി വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു.

ഈ കാഴ്ച കണ്ടങ്കിലും ആന പ്രകോപിതനാവാതെ അവിടെത്തന്നെ തുടർന്നതിനാലാണ് അപകടം ഒഴിവായത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കാറിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലിറങ്ങി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണെന്നാണ് പൊതുഅഭിപ്രായം. മണിക്കൂറിൽ 24 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾ. അതിനാൽ മനുഷ്യർക്ക് പിന്നാലെ ഇവ ഓടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാണ്.

കാറിനു സമീപമെത്തിയ ആന ഇറങ്ങിയോടിയ വ്യക്തിയെ പിന്തുടരാൻ മുതിരാതിരുന്നത് ഭാഗ്യംകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമേ പരിചയമില്ലാത്ത വനമേഖലയിലേക്കോടുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ആഫ്രിക്കൻ ഗെയിം റിസർവുകളിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വാഹനത്തിനു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം നൽകാറുണ്ട്. ഈ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ വൻ തുക പിഴയായി നൽകേണ്ടി വരും. ആനയിറങ്ങിയ മേഖലയിൽ വാഹനങ്ങളെത്തിയത് എങ്ങനെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വനത്തിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്നവർ വന്യ ജീവികളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം.

English Summary: What NOT to do if an elephant approaches your car