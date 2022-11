12 ദിവസമായി നിർത്താതെ വട്ടം ചുറ്റുന്നത് 100 കണക്കിന് ആടുകൾ; കാരണം ദുരൂഹം

12 ദിവസമായി തുടർച്ചയായി വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടുകളുടെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. ഫാമിലെ നൂറ് കണക്കിന് ആടുകൾ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് ഇവയുടെ ഉടമയും. വടക്കൻ ചൈനയിലെ ഇന്നർ മംഗോളിയ എന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു ഫാമിലെ ആടുകളാണ് വിചിത്ര രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത്. തുടർച്ചയായി 10–12 ദിവസങ്ങളോളമായി ആടുകൾ വട്ടത്തിൽ വെറുതെ നടക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.

ഒരു ഫാമിന് സമീപത്തായി ആടുകൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി നിർത്താതെ വട്ടം ചുറ്റുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ചില ആടുകൾ നടുവിലായി അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. പീപ്പിൾസ് ഡെയ്‌ലിയാണ് ഈ വിഡിയോ പുറത്തു വിട്ടത്. ആടുകൾ പൂർണ ആരോ​ഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നവയാണെന്നും എന്നാൽ ഈ വിചിത്രമായ നടത്തത്തിന്റെ കാരണം ദുരൂഹമായി തുടരുന്നുവെന്നുമാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആദ്യം കുറച്ച് ആടുകൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി നടന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റ് ആടുകൾ കൂടി ഇതൊടൊപ്പം ചേരുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉടമയായ മിലോവോ എവിശദീകരിച്ചു.

34 ആട്ടിൻ‌ തൊഴുത്തുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്നാൽ, അതിൽ നമ്പർ 13ാം നമ്പര്‍ തൊഴുത്തിലെ ആടുകൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽപെരുമാറുന്നത്. ആടുകളുടെ വിചിത്ര രീതിക്കു പിന്നിൽ ലിസ്റ്റീരിയോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാകാമെന്നാണ് ചിലരുടെ നിഗമനം. ഇത് ആടുകളിൽ വിഷാദത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

English Summary: Hundreds of sheep have been walking in a circle for 12 days straight in China