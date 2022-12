ഇരച്ചെത്തിയ ട്രെയിന് മുന്നിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം; രക്ഷയൊരുക്കി ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ - വിഡിയോ

ഇരച്ചെത്തിയ ട്രെയിന് മുന്നിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം; രക്ഷയൊരുക്കി ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ - വിഡിയോ

Grab image from video shared on Twitter by Parveen Kaswan