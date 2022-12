വെള്ളത്തിനടിയിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം; ഈൽ മത്സ്യത്തെ ഒന്നോടെ വിഴുങ്ങിയ പാമ്പ്-വിഡിയോ

വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും കരയിലാണെങ്കിലും പാമ്പുകൾ ഇര പിടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഏറെ കൗതുകകരമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് ഈൽ മത്സ്യത്തെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ടെക്സസിലെ ലിബർട്ടി കൗണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. സതേൺ ബാൻഡഡ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഈൽ മത്സ്യത്തെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തായതിനാൽ ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ പകർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈലിന് ഏതാണ്ട് പാമ്പിനൊപ്പം തന്നെ വലുപ്പമുള്ളതായി കാണാം. ജോർജിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് നാച്വറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭാഗമാണ് ഇരപിടുത്തത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ കാഴ്ച ആദ്യം കണ്ടത്. വെള്ളത്തിനടിയിൽ പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്ന ഈലിന്റെയും പാമ്പിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പകർത്തുകയായിരുന്നു.

തന്നോളം തന്നെ വലുപ്പമുള്ള ഈലിനെ പിടികൂടുകയെന്നത് പാമ്പിന് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. പാമ്പിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈൽ ഏറെ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒടുവിൽ പാമ്പിനു മുന്നിൽ അത് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഇരയെയും കൊണ്ട് കരയിലേക്കെത്തിയ ശേഷമാണ് പാമ്പ് അതിനെ സാവധാനം വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. വാട്ടർ സ്നേക്കുകൾ ഇരപിടിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണെന്ന് നാച്വറൽ റിസോഴ്സസ് വിഭാഗം വിശദീകരിച്ചു.

തെക്കൻ അമേരിക്കയിലും തെക്കുകിഴക്കൻ അമേരിക്കയിലും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പാമ്പ് വർഗമാണ് സതേൺ ബാൻഡഡ് വാട്ടർ സ്നേക്കുകൾ. കുളങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, അരുവികൾ, നദികൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകളിലും ഇവയെ കാണാനാകും. 24 മുതൽ 42 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ വരെ വളരുന്നവയാണ് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകൾ. പ്രായം ചെല്ലുന്നതനുസരിച്ച് അവയുടെ നിറം കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതായി കാണപ്പെടും. മീനുകളെയും തവളകളെയുമാണ് ഇവ പ്രധാനമായും ആഹാരമാക്കാറുള്ളത്.

വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ശുദ്ധജലത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരേയൊരു ഈൽ വിഭാഗമാണ് അമേരിക്കൻ ഈലുകൾ. ശുദ്ധജലത്തിലും ലവണ ജലത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഇവ. ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് നദികളിലും അഴിമുഖങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഈലുകൾ പ്രജനനകാലം ആകുമ്പോഴേക്കും സർഗാസോ സമുദ്രത്തിലേക്ക് കുടിയേറും. സമുദ്രത്തിലാണ് ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത്. മുട്ടവിരിഞ്ഞു പുറത്തുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ തുടരും. അതിനു ശേഷം സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങളിൽ കിഴക്കൻ തീര മേഖലയിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഇവ നദികളിലേക്ക് നീന്തിയെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ശുദ്ധജലത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും. നാലടി വരെ നീളത്തിൽ വളരുന്ന ഇവയെ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Snake Filmed Swallowing American Eel Whole: 'Mother Nature at Her Finest'