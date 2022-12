തെരുവുനായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചു; മാൻ രക്ഷതേടി ഓടിക്കയറിയത് എടിഎമ്മിൽ– വിഡിയോ

ജനവാസമേഖലകളിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് പതിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നതും വന്യമൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യർ ഉപദ്രവിക്കുന്നതുമൊക്കെ നിത്യസംഭവങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ മാനിനെ തെരുവുനായകൾ ആക്രമിക്കുകയും അത് പ്രാണരക്ഷാർഥം എടിഎമ്മിൽ അഭയം തേടിയതിന്റെയും ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ അമ്രേലിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

എടിഎമ്മിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ മാനിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി അത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത് പ്രദേശവാസികളാണ്. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി മാൻ ഓടിക്കയറിയത് എടിഎം കൗണ്ടറിലേക്കായിരുന്നു. പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ അവിടെനിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാനി‍ന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രദേശവാസികൾ പകർത്തിയത്. നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി മാനിനെ പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

