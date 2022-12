കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത് 5 പെരുമ്പാമ്പുകളെ; ഭീതിയോടെ പ്രദേശവാസികള്‍

കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത് 5 പെരുമ്പാമ്പുകളെ. കാരപ്പറമ്പ് ജംക്‌ഷന് സമീപം കനോലി കനാലിലാണ് പെരുമ്പാമ്പിൻ കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. കനാലിനു സമീപത്തെ കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മൺതിട്ടയിലാണ് പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് നഗര മധ്യത്തിൽ പാമ്പുകളെ കണ്ടത്. മുൻപും പെരുമ്പാമ്പുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയധികം പെരുമ്പാമ്പുകളെ ഒന്നിച്ചു കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

പെരുമ്പാമ്പുകളെ പിടികൂടാൻ പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തെ മാത്രമാണ് പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത്. മറ്റ് നാല് പെരുമ്പാമ്പുകളും കനാലിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പാമ്പുകളെ കൂട്ടത്തോടെ കണ്ടതോടെ പ്രദേശവാസികളും ഭീതിയിലാണ്. ഇവയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പിടികൂടിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ താമരശ്ശേരിയിലെ വനംവകുപ്പ് ഓഫിസിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിനെ പിന്നീട് വനത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിടാനാണ് തീരുമാനം. സമീപത്തെ കോഴിക്കടകളിൽ നിന്നും മറ്റും മാലിന്യങ്ങൾ കനാലിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് പതിവ്. ഇത് ഭക്ഷിക്കാനാകാം പെരുമ്പാമ്പുകളെത്തുന്നതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം.

English Summary: Group of pythons found in Conolly Canal in Kozhikode locality; one rescued