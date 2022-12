പിന്നാലെയെത്തിയ പെൻഗ്വിനോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി; അപൂർവ സൗഹൃദക്കാഴ്ച– വിഡിയോ

മുത്തശ്ശിയും പെന്‍ഗ്വിനും തമ്മിലുള്ള അപൂർവ സൗഹൃദത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. ഫ്രാൻസിലെ ഒരു പാർക്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മനോഹരമായ ഈ ദൃശ്യം. ചുവന്ന കുടയും കൈയിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ അരികിലേക്കാണ് ഏറെ കൗതുകത്തോടെ പെൻഗ്വിൻ ഓടിയെത്തിയത്. തന്റെ അരികിലേക്കെത്തിയ പെന്‍ഗ്വിനോട് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ കുശലാന്വേഷണംനടത്തുകയാണ് മുത്തശ്ശി. മുത്തശ്ശിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ അതോ കൈയിലിരിക്കുന്ന ചുവപ്പു നിറമുള്ള കുടയോടുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടാണോ പെൻഗ്വിൻ മുത്തശ്ശിയുടെ പിന്നാലെ കൂടിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

Exchange of views in a parking lot pic.twitter.com/JPWVDI7JC9 — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) December 12, 2022

എന്തായാലും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയുമാണ് മുത്തശ്ശി കുഞ്ഞു പെൻഗ്വിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ‘നീ സുന്ദരിയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നിനക്ക് ഉമ്മകൾ’ എന്നാണ് മുത്തശ്ശി പെന്ഗ്വിനോട് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചതെന്ന് ഒരാൾ വ്യക്തമാക്കി. മുത്തശ്ശി നടന്നപ്പോൾ വീണ്ടും പിന്നാലെയെത്തിയ പെൻഗ്വിൻ കുടയിൽ കൊത്തിയപ്പോൾ നിനക്ക് എന്തിനാണ് എന്റെ കുടയെന്നും മുത്തശ്ശി പെൻഗ്വിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും പ്രയപ്പെട്ടത് നീയാണ്. നാളെയും ഇവിടെ കാണില്ലേ എന്ന് പെൻഗ്വിനോട് ചോദിച്ചാണ് മുത്തശ്ശി മടങ്ങുന്നത്. ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും ദൃശ്യമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ കാഴ്ചക്കാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള ദൃശ്യം ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഗബ്രിയേൽ കോർണോ ആണ് മനോഹരമായ ഈ ദൃശ്യം പങ്കുവച്ചത്.

English Summary: Video Of A Curious Penguin Following An Elderly Woman Is The Cutest