കൂട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമം; യുവാവിന്റെ മുഖത്ത് കടിച്ചുതൂങ്ങി പെരുമ്പാമ്പ് – വിഡിയോ

വിഷമുള്ളവയല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യരെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള ശക്തിയുള്ളവയാണ് പെരുമ്പാമ്പുകൾ. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പവും ഭാരവും ഏറിയതാണ് റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് പൈതൺ എന്ന പെരുമ്പാമ്പ് ഇനം. ഇരയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞ് ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഇര ചത്തു എന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഭീമാകാരനായ ഒരു റെറ്റിക്കുലേറ്റഡ് പെരുമ്പാമ്പ് ഒരു യുവാവിന്റെ മുഖത്ത് കടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

വീടിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന വലിയ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നു പാമ്പിനെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു യുവാവ്. കുഞ്ഞിനെയും കൈയിലെടുത്ത് ഒരു യുവതി അതിനരികിൽ നിൽക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. പരിചയ സമ്പന്നനായ ആളെ പോലെ പാമ്പിനെ കൈകൊണ്ട് പുറത്തെടുക്കാനായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ശ്രമം. ഉള്ളിലേക്ക് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുന്നതിനിടെ പൊടുന്നനെ പാമ്പ് പുറത്തേക്കെത്തി അയാളുടെ മുഖത്ത് തന്നെ കടിച്ചു.

യുവാവിന് എഴുന്നേറ്റു മാറാൻ സാധിക്കുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു പാമ്പിന്റെ ആക്രമണം. ഇതു കണ്ടുനിന്ന യുവതി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചതോടെ വീടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഓടിയെത്തി. എന്നാൽ ഇവർ എത്തുമ്പോഴേക്കും പാമ്പ് യുവാവിന്റെ കാലിൽ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓടിയെത്തിയവരിൽ ഒരാൾ പാമ്പിനെ താഴേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു പിടിവിടുവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയും യുവാവിനെ സഹായിക്കാൻ ഒപ്പംകൂടി. എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏറെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടും പാമ്പിനെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല.

അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരാൾ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നു പുറത്തെത്തി പാമ്പിന്റെ വാലിൽ ശക്തിയായി പ്രഹരിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പോഴും പിടിവിടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു പാമ്പ്. പാമ്പിന്റെ ശരീരം വഴുതി പോകുന്നതിനാൽ തുണിയുപയോഗിച്ച് അതിനെ നീക്കം ചെയ്യാനും ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നു. ഈ നേരമത്രയും പാമ്പ് കടിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വേദനയിൽ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണമേറ്റ യുവാവ്

എങ്ങനെയാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചത് എന്നത് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമല്ല. ഏറെ ഭയമുളവാക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പെരുമ്പാമ്പാണ് വ്യക്തിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. ഇത്രയധികം അപകടകാരികളായ പെരുമ്പാമ്പുകളെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളാക്കുന്നതിലെ ഔചിത്യമില്ലായ്മയാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാരുടെ അരികിലുണ്ടായിരുന്ന വളർത്തു നായ അവിടെ ചുറ്റി നടന്നതല്ലാതെ പാമ്പിനെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തതെന്താണെന്ന സംശയവും ചിലർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Huge Python Attacks Man, Bites His Face. Watch How His Family Tries To Save Him