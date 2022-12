‘മരക്കൊമ്പില്‍ ഒളിഞ്ഞിക്കുന്ന ‘ഭീകരനെ’ കണ്ടുപിടിക്കാമോ?’; തിരഞ്ഞു മടുത്ത് കാഴ്ചക്കാർ, കൗതുക ചിത്രം

കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് വൈറലാകാറുണ്ട്. അതിന് പിന്നാലെ രസകരമായ ചര്‍ച്ചകളും നടക്കാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു ചിത്രമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

'സിംഹാസനത്തിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാന്‍ പറ്റുന്നുണ്ടോ'..കുറച്ചു മരങ്ങളുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് പര്‍വീണ്‍ കസ‌‌്‌‌വന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വൈറലായ ചിത്രം പലതവണ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ആര്‍ക്കും ആദ്യം ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. കൂടി നില്‍ക്കുന്ന കുറച്ച് മരങ്ങളൊഴിച്ച് ആര്‍ക്കും അതില്‍ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റുകളുമായി പലരുമെത്തിയെങ്കിലും ചിത്രത്തില്‍ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന 'ഭീകരനെ' കണ്ടെത്താന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

പിന്നാലെ 'നിങ്ങള്‍ക്ക് സൂചന വല്ലതും വേണമെങ്കില്‍ ഇതാ' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ കുറച്ച് ക്ലോസപ്പ് ഫൊട്ടോകള്‍ കൂടി പങ്കുവച്ചപ്പോഴാണ് മരത്തിന് മുകളില്‍ സമാധാനമായി ചുരുണ്ടുകൂടി വിശ്രമിക്കുന്ന കക്ഷിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബര്‍മീസ് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട പെരുമ്പാമ്പായിരുന്നു മരത്തിനു മുകളിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ കണ്ണില്‍ പെടാതെ മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന പൊരുമ്പാമ്പും ചിത്രമെടുത്ത പര്‍വീണും പിന്നാലെ വന്ന കമന്റുകളും ജനശ്രദ്ധനേടി.

English Summary: IFS Officer Asks Twitter To Guess The Species of Python