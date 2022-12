വനത്തിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് കാവലായി വളർത്തുനായ : സംരക്ഷിച്ചത് നാല് മണിക്കൂർ

ഉടമകളോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹം പുലർത്തുന്ന വളർത്തു നായകൾ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയംവച്ച് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം പുറത്തു വരാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാനയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഏഴും നാലും വയസ്സുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വനത്തിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് വളർത്തുനായ അപകടം കൂടാതെ സംരക്ഷിച്ചത്.

വീടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വനപ്രദേശത്ത് കളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഏഴ് വയസ്സുകാരി അബിഗെയ്‌ലും നാലു വയസ്സുകാരി സിസിലിയയും. ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട

വളർത്തുനായയായ ആർട്ടെമിസും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടി. കുട്ടികളെ കാണാനില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ അവരുടെ അമ്മ വനപ്രദേശത്ത് ഏറെനേരം തിരയുകയും ഭർത്താവിനെ വിവരമറിക്കുകയും ചെയ്തു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവമറിഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികളും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു.

വനത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരത്തേക്ക് കുട്ടികൾ നടന്നു നീയിരുന്നു. കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞിറങ്ങിയ സംഘം ആർട്ടെമിസ് കുരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് അവർക്കരികിലെത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ കാണാതായി അഞ്ചുമണിക്കൂറോളം പിന്നിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന സംഘം എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനായി അവർക്ക് ചുറ്റും നടക്കുകയായിരുന്നു ആർട്ടെമിസ്.

കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയവർ അവരെ ആക്രമിക്കാനെത്തിയതാണെന്നു കരുതി ശൗര്യത്തോടെ മുരളുകയും ചെയ്തു. വനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ തളർച്ച തോന്നിയ കുട്ടികൾക്ക് അരികിലേക്ക് ചേർന്ന് കിടന്ന് അവരെ നായ സംരക്ഷിച്ചതായും മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. ആർട്ടെമിസിനൊപ്പം ഓടിക്കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടികൾ വനത്തിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയത്. തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്നപോലെ ആ നിമിഷം തൊട്ട് വളർത്തുന്നതായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.എന്തായാലും വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും മക്കളെ രക്ഷിച്ച ആർട്ടെമിസിനെ പതിന്മടങ്ങ് സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിക്കുകയാണ് കുടുംബം ചെരുപ്പുകളും ബ്ലാങ്കറ്റുമെല്ലാം കടിച്ചു വലിക്കുന്നതിനാൽ പല സമയങ്ങളിലും ആർട്ടെമിസിന പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായയോടുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുറച്ചുകാലത്തേക്കെങ്കിലും തുറന്നു വിടാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായ ജസ്റ്റിൻ പറയുന്നു.

English Summary: Family dog hailed as a 'hero' after protecting two young missing girls who got lost in the Louisiana woods for 4 hours