ഇരയെന്നു കരുതി; വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്ന് ഡ്രോൺ വായിലാക്കി ചീങ്കണ്ണി– വിഡിയോ

വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ജലജീവികളുടെയുമൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി പകർത്താൻ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കരികിലേക്കെത്തി അവയുടെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും വ്യക്തമായി പകർത്താൻ പറ്റിയ മാർഗമാണിത്. ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പറക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ കണ്ട് ചില ജീവികൾ പക്ഷികളും മറ്റുമാണെന്ന് തെറ്റിധരിക്കാറുമുണ്ട്. അത്തരമൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.

Using drones to capture wildlife video footage. 🐊😮 pic.twitter.com/RCdzhTcGSf — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) December 19, 2022

നദിയിൽ വിഹരിക്കുന്ന ചീങ്കണ്ണിയുടെ ദൃശ്യം പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഡ്രോണിന്റെ ദൃശ്യവും താഴെയായി നീന്തിയെത്തുന്ന ചീങ്കണ്ണിയെയും കാണാം. വ്യക്തമായ ദൃശ്യം ചിത്രീകരിക്കാനായി ജലോപരിതലത്തോട് ചേർന്നാണ് ഡ്രോൺ നീങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ചീങ്കണ്ണി ഡ്രോണിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയെത്തുന്നത് കണ്ട് ഡ്രോൺ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നയാൾ അത് മുകളിലേക്കുയർത്തി. എന്നാൽ ഇരയെന്നു കരുതി ചീങ്കണ്ണി ഡ്രോൺ ലക്ഷ്യമാക്കി മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഡ്രോൺ വായിലാക്കി വെളളത്തിലേക്ക് മറയുകയും ചെയ്തു.

ഡ്രോണിന്റെ ശബ്ദവും ചലനവുമാകാം ചീങ്കണ്ണിയെ ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇരയെന്നു കരുതിയോ ആക്രമിക്കാനെത്തിയതെന്ന് കരുതിയോ ആകാം ചീങ്കണ്ണി ഡ്രോൺ വായിലാക്കിയതെന്നാണ് നിഗമനം. ഹൗ തിങ്സ് വർക്ക് എന്ന ട്വിറ്റർ പേജിലാണ് ദൃശ്യം പങ്കുവച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

