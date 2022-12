ഇരയാക്കാൻ ശ്രമം, പരുന്തിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി പാമ്പ്, പോരാട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ട് പൊലീസ്– വിഡിയോ

നാട്ടിലൊരു അടിപിടിയുണ്ടായാൽ അവിടെ ആദ്യമെത്തുന്നത് പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു തല്ലുകേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഗെയ്നസ്വില്ലെയിൽ എത്തിയ ഒരു സംഘം പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥർ പക്ഷേ അടിപിടിയിലെ പ്രതികളെ കണ്ട് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. അവിടെ അടിപിടി കൂടിയിരുന്നത് മനുഷ്യരല്ല മറിച്ച് ഒരു പാമ്പും പരുന്തുമാണ്. അലച്വാ കൗണ്ടി ഷെരീഫിന്റെ ഓഫിസാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ വിഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചത്.

പോലീസ് സേനയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്ററിലേക്ക് വിളിച്ച പ്രദേശവാസികളിൽ ഒരാളാണ് പാമ്പുകടിച്ച് പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ വഴിയരികിൽ ഒരു പരുന്ത് കിടക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്. മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ആളുകൾ പൊലീസിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിവാണ്. എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉത്തരം പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നത് ചീങ്കണ്ണികളെക്കുറിച്ചാണെന്ന് മാത്രം. വ്യത്യസ്തമായ പരാതിയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി വിടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.

ബ്ലാക്ക് റേസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർത്ത് അമേരിക്കൻ റേസർ സ്നേക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പരുന്തുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഫ്ലോറിഡയിലെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഇവയെ പരുന്തുകൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പരുന്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പാമ്പ് അതിനു നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു. പാമ്പുകളെ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവ തിരിച്ചാക്രമിച്ചാൽ പരുന്തുകൾക്ക് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവരെത്തുമ്പോൾ പാമ്പ് പരപന്തിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു.

എന്തായാലും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തക്കസമയത്ത് സ്ഥലത്തെത്തി ഇടപെട്ടതോടെ ഇരു ജീവികളെയും വേർപ്പെടുത്താനായി. ഗ്ലൗസും തുണിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് പാമ്പിനെയും പരുന്തിനെയും ഉയർത്തിയെടുത്തത്. പരുന്തിനുമേലുള്ള പിടിവിട്ട ഉടൻതന്നെ പാമ്പ് അവിടെ നിന്നും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. എന്നാൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പരുന്ത് അൽപസമയം കൂടി പാതയോരത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. 20 മുതൽ 56 ഇഞ്ച് വരെ നീളത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന ബ്ലാക്ക് റേസർ പാമ്പുകളെ പരുന്തുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടികൂടാനാവും. വിഷമില്ലാത്ത ഇവ സ്വയം പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവയെ കടിക്കാറുള്ളൂ.

പൊതുവേ ചെറു ജീവികളെയും പക്ഷികളെയുമാണ് ആഹാരമാക്കുന്നതെങ്കിലും പാമ്പുകളെ പിടികൂടി കൊല്ലാനും ഭക്ഷിക്കാനും പരുന്തുകൾക്ക് പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട്. താരതമ്യേന വലുപ്പം കുറഞ്ഞ പാമ്പുകളെയാണ് ഇവ സാധാരണയായി പിടികൂടാറുള്ളത്. ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മുൻപ് ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തങ്ങളാലാവുന്നത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ സഹായവും തേടാറുണ്ടെന്നും ഇവർ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Police Called To Break Up Deadly Fight Between Snake and Hawk in Florida