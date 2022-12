ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമാക്കി തെരുവു നായകൾ; സാന്തയെത്തിയത് ഭക്ഷണവും കളിപ്പാട്ടവുമായി–വിഡിയോ

കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ക്രിസ്മസും എത്തുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന നായകൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ ഈ ആഘോഷ ദിനത്തെപ്പറ്റി എന്തറിയാം. മറ്റേതൊരു ദിനവും പോലെ ആട്ടിയകറ്റപ്പെട്ടും ഭക്ഷണംതേടി അലഞ്ഞുമാണ് അവയുടെ ക്രിസ്മസ് ദിനവും. എന്നാൽ ഇത്തവണ തായ്‌ലൻഡിലെ ഒരു കൂട്ടം തെരുവു നായകളുടെ ക്രിസ്മസ് ദിനം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യരെക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിൽ വയറും മനസ്സും നിറയെ സ്നേഹ നിറച്ചാണ് അവരുടെ ക്രിസ്മസ് ദിനം കടന്നുപോയത്. നിയൽ ഹാർബിസൺ എന്ന മൃഗസ്നേഹിയാണ് സാന്താക്ലോസിനെപ്പോലെ സ്നേഹവിരുന്നൊരുക്കി ഇവർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.

നൂറോളം വരുന്ന തായ്‌ലൻഡിലെ തെരുവു നായകൾക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ക്രിസ്മസ് വിരുന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം പാകം ചെയ്ത് ഒരുക്കി. വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കെന്നപോലേ മത്സ്യവും മാംസവും അടക്കമുള്ള വിഭവങ്ങൾ വൃത്തിയായി പാകം ചെയ്ത് ഭംഗിയായി പ്ലേറ്റുകളിൽ ഒരുക്കിവച്ചാണ് അദ്ദേഹം നായകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിതു. ട്രക്കുകളിൽ പ്ലേറ്റുകൾ അടുക്കിയാണ് നിയലും സംഘവും നായകൾക്കരികിലെത്തിയത്. ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനു മുൻപ് അല്പം മീറ്റ് ഗ്രേവികൂടി ഒഴിച്ചതോടെ കൊതിയൂറുന്ന വിരുന്ന് തയാറായി.

അപ്പോഴേക്കും ചില വിരുതന്മാർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണമടിച്ച് ട്രക്കിനരികിലേക്ക് സ്വയമെത്തി. എന്നാൽ മറ്റുചിലരെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്കു മുന്നിൽ പ്ലേറ്റ് വച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നോളം രുചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ അവ ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഭക്ഷണം കണ്ട് അരികിയിലെത്തിയ ചില നായകളാകട്ടെ അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമയോടെ നിയൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നൽകുന്നതും കാത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല. വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന നായകൾക്ക് ധാരാളം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉടമസ്ഥർ വാങ്ങി നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും തെരുവ് നായകൾക്ക് അത്തരമൊരു രീതി പരിചിതമേയല്ല. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് നായകൾക്ക് കളിക്കാനായി ട്രക്കിൽ നിറയെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും നിയലും സംഘവും കരുതിയിരുന്നു. കളിപ്പാടങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട ശേഷം നായകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി. ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തതുമൂലം കളിപ്പാട്ടം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തവയ്ക്ക് അവർ തന്നെ നേരിട്ട് ഓരോന്നു വീതം നൽകുകയും ചെയ്തു.

ലോകത്താകമാനമുള്ള ജനങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഭക്ഷണമൊരുക്കാനുമായി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. അയർലൻഡ് സ്വദേശിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് വളർത്തുനായകൾ അടുത്തിടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. കിര, വാൽകോ എന്നീ നായകളുടെ ഓർമയ്ക്കായാണ് വിഡിയോ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഉപദ്രവവും പട്ടിണിയുമെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ച് ഓരോ ദിവസവും തള്ളിനീക്കുന്ന നായകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സമ്മാനിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നിയൽ. തെരുവു നായകളുടെ ക്രിസ്മസ് ഗംഭീരമാക്കിയ നിയലിന്റെ വിഡിയോ 50 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് കണ്ടത്. മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയെന്നാണ് മൃഗസ്നേഹികൾ അഭിപ്രായം കുറിക്കുന്നത്. നായകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെടുത്ത് ഓടുന്നത് കണ്ട് കണ്ണു നിറയുന്നുവെന്നും പലരും പറയുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സാന്തക്ലോസെന്നും ക്രിസ്മസിന്‍റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാവണമെന്നുമെല്ലാം കമന്റുകളുണ്ട്.

