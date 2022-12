ബ്രഹ്മപുത്ര നദി നീന്തിക്കയറി 120 കിമീ താണ്ടിയ ബംഗാള്‍ കടുവ വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക്– വിഡിയോ

10 മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി നീന്തി കടന്നെത്തിയ കടുവ കാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അസമിലെ നമേരി കടുവ സങ്കേതത്തിലേക്കാണ് കടുവയെ തുറന്നുവിട്ടത്. ഒറംഗ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിലെ ബംഗാള്‍ കടുവയാണ് നദി മുറിച്ചു കടന്ന് പുരാതന ക്ഷേത്രമായ ഉമാനന്ദ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പീകോക്ക് ദ്വീപിലേക്ക് കയറിയത്. നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ വച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തില്‍ പുഴയില്‍ വീണതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. ജനവാസ മേഖലയായ ദ്വീപിലെ ഇടുങ്ങിയ ഗുഹയില്‍ കയറിയ കടുവയെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പിടികൂടിയിരുന്നു.

ഭക്തരെയും പുരോഹിതരെയും ദ്വീപില്‍ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മൃഗ ഡോക്ടറുമാരും ചേര്‍ന്ന് കടുവയെ പിടികൂടി കൂട്ടിലടച്ചത്. പിന്നീട് കടുവയെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി മൃഗശാലയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് കടുവയെ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തുറന്നുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുഴയില്‍ ഒഴുക്കിനെ അവഗണിച്ച് നീന്തുന്ന ബംഗാള്‍ കടുവയുടെ ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ചർച്ചയായിരുന്നു.

ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദയാണ് കടുവയെ കൂടു തുറന്ന് കാട്ടിലേക്ക് വിടുന്ന ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. കൂടു തുറന്നതും കടുവ പുറത്തേക്ക് ചാടിയ ശേഷം മെല്ലെ കാടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിമറയുകയും ചെയ്തു.

