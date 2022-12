വീടിനു മുന്നിലെത്തി കൊമ്പുകൾ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ് മൂസ്; അമ്പരന്ന് കാഴ്ചക്കാർ–വിഡിയോ

മരത്തിന്റെ ശിഖരം ഇഴപിരിഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മാനുകളുടെ കൊമ്പുകൾ മനോഹരമാണ്. അതുകൊണ്ട്തന്നെ ഇവ കൊമ്പുകൾക്കായി വേട്ടയാടപ്പെടാറുമുണ്ട്. വിവണിയിൽ ഏറെ വിലപിടിപ്പുള്ളവയായതിനാലാണ് കൊമ്പുകൾക്കായി അനധികൃത വേട്ടയാടൽ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാനുകൾക്ക് ഈ കൊമ്പുകൾ ഇണയെ ആകർഷിക്കാനും ശത്രുക്കളെ നേരിടാനുമുള്ള വെറും ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്. എല്ലാ വർഷവും അവ കൊമ്പുകൾ സ്വയം പൊഴിച്ചുകളയാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വലിയയിനം മാൻ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മൂസ് കൊമ്പുകൾ പൊഴിച്ചു കളയുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.മണ്ണു പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അലാസ്ക്കയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മനോഹരമായ ഈ ദൃശ്യം.

മാനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നത് അത്ര സാധാരണമല്ല. അലാസ്ക്കയിലെ ഒരു വീടിനു മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യാമറയിലാണ് ദൃശ്യം പതിഞ്ഞത്. ടൈര ബോഗെർട്ടിന്റെ വീടിനു മുന്നിലെത്തിയ മൂസ് അവിടെ നിന്ന ശേഷം കൊമ്പുകൾ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവിടെനിന്ന് ഓടിമറഞ്ഞു.. വീടിനുമുന്നിലെത്തിയ മൂസ് ആദ്യം ശരീരം ഒന്ന് ശക്തമായി കുടഞ്ഞു പിന്നീട് തല കുലുക്കിയതോടെ രണ്ടു കൊമ്പുകളും മഞ്ഞിലേക്ക് പൊഴിഞ്ഞു വൂഴുകയായിരുന്നു. ടൈര ബോഗെർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

എല്ലുകളും നാഡികളും രക്തധമനികളുമെല്ലാമടങ്ങുന്നവയാണ് മാനുകളുടെ കൊമ്പുകൾ. മൃഗങ്ങളുടെ തലയോട്ടിയുടെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഇവ വളരുന്നത്. വസന്ത കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊമ്പുകൾ വളർന്നു തുടങ്ങും. അന്തരീക്ഷതാപനില വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം മൂലം അവ തഴച്ചുവളരുകയും ചെയ്യും. വെൽവെറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു പാളിയാണ് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കൊമ്പുകളിലേക്ക് രക്തവും പോഷകങ്ങളുമെത്തിക്കുന്നത്.

മാനിന്റെ പ്രായം, ജനിതകപരമായ പ്രത്യേകതകൾ, അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കൊമ്പുകളുടെ വലുപ്പവും ഗുണമേന്മയുമെന്ന് മിസിസിപ്പി സ്റ്റേറ്റ് ഡിയർ എക്കോളജിയിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെ ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ അളവ് വർധിക്കും. ഈ സമയത്ത് കൊമ്പുകൾ ദൃഢത കൈവരിക്കുകയും വെൽവറ്റ് പോലെയുള്ള ഭാഗം ഉണങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും. ഇണയെ കണ്ടെത്താനായി മറ്റു കലമാനുകളുമായി പോരടിക്കാൻ കൊമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കുന്ന കാലമാണിത്

എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം കൊമ്പിന്റെ വളർച്ചയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരില്ല. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടംവരെയെത്തുന്നതിനും കൊമ്പുകൾ അതേ രീതിയിൽ അഴകോടെ നിലനിർത്തുന്നതിനും ശരീരത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ഊർജം ആവശ്യമായി വരും. ഇത്തരത്തിൽ ഊർജം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇണചേരൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ കൊമ്പ് പൊഴിക്കുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇണയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മാത്രമാണ് മാസങ്ങൾകൊണ്ട് മാനുകൾ കൊമ്പുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്.

English Summary: ver Seen a Moose Shed its Antlers? Rare Video From Alaska Goes Viral