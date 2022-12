മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ് മുഖം; അതിശൈത്യത്തിൽ അകപ്പെട്ട മാനിന് രക്ഷകരായത് സഞ്ചാരികൾ

അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെയും പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിശൈത്യം പിടിമുറുക്കിയ വാർത്തകളാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. തണുത്തുറഞ്ഞ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ശൈത്യത്തിന്റെ കാഠിന്യം എത്രത്തോളമാണെന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെന്നാണ് നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ മൂലം മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരേപോലെ വലയുന്നുണ്ട്. അത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

മുഖമാകെ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഐസ് മൂടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാനിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. എവിടെനിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമല്ല. മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്ന തുറസ്സായ പ്രദേശത്ത് ഒരു മാൻ നിൽക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയുടെ തുടക്കം. മാനിന്റെ വായയും മൂക്കും കണ്ണുകളും ചെവികളുമെല്ലാം ഐസ് മൂടിയിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാം. ഈ പ്രദേശത്തെത്തിയ ഒരു സംഘം സഞ്ചാരികളാണ് മാനിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

മനുഷ്യ സാമീപ്യം അറിഞ്ഞതോടെ ഭയന്നുപോയ മാൻ അവിടെ നിന്നും ഓടി നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഭാരമേറിയ മുഖവുമായി ഓടിത്തളർന്ന മാൻ വഴിയിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചു. ഈ അവസരം പാഴാക്കാതെ സഞ്ചാരികൾ അതിന്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുകയും ചെയ്തു. മാനിനെ പിടികൂടി കിടത്തിയ ശേഷം ഐസ് പാളികൾ അതിന്റെ മുഖത്തുനിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ സമയമത്രയും ശരിയായ വിധത്തിൽ ശ്വസിക്കാനും വായയോ കണ്ണുകളോ തുറക്കാനോ സാധിക്കാതെ വലയുകയായിരുന്നു മാൻ. മാനിന്റെ രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ കനത്ത പാളികളായാണ് ഐസ് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നത്.

വേദനയുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഐസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ജോലിയുമായിരുന്നു. ഐസ് നീക്കം ചെയ്തതോടെ ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ മാൻ ഓടി അകലുകയും ചെയ്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ മലകയറാനെത്തിയ സഞ്ചാരികളുടെ സന്മനസ്സിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അവർക്കു മുന്നിൽ മാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് പലരും കുറിക്കുന്നു. ഏറെ സമയം ചിലവിട്ട് മാനിനെ രക്ഷിച്ച സംഘത്തെ അഭിനന്ദനങ്ങൾകൊണ്ട് മൂടുകയാണ് സൈബർലോകം.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിശൈത്യത്തിലും കൊടും വേനലിലും മൃഗങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിസ്സഹായരാണെന്നത് വിഡിയോ തുറന്നു കാട്ടുന്നു എന്നാണ് ചില പ്രതികരണങ്ങൾ. അതേസമയം ഇത്രയും ഘനത്തിൽ ഐസ് എങ്ങനെയാണ് മാനിന്റെ മുഖത്ത് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ഭുതപ്പെടുന്നവരും കുറവല്ല. തുറസ്സായ പ്രദേശത്തുകൂടി മാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ശക്തമായ ശീതക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചതാവാം ഇതിനുള്ള കാരണമെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ മഞ്ഞുപുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പുൽമേടുകളിൽ ആഹാരം തിരഞ്ഞപ്പോഴാവാം മുഖത്ത് മഞ്ഞുപാളികൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം.

