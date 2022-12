കൂട്ടിൽ കിടന്ന സിംഹത്തെ തലോടാൻ ശ്രമം: സന്ദർശകന്റെ കൈയിൽ കടിച്ചുവലിച്ച് സിംഹം– വിഡിയോ

കാട്ടിലായാലും കൂട്ടിലായാലും വന്യമൃഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രതയോടെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവഹാനിതന്നെ സംഭവിച്ചെന്നു വരാം. ഇത് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. മൃഗശാലയിലെ കൂട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സിംഹത്തെ തലോടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സന്ദർശകനു നേരെ സിംഹം തിരിയുന്നതിന്റെ വിഡിയോയാണിത്. എവിടെനിന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും പതിനഞ്ച് സെക്കന്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിനംപ്രതി കാണുന്നത്.

കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് സിംഹങ്ങൾക്കരികിലായി സന്ദർശകർ കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയുടെ തുടക്കം. അവയിൽ ഒന്നിനെ ചിലർ കമ്പിയഴിക്കുള്ളിലൂടെ കൈയിട്ട് തലോടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ സിംഹത്തെ തലയിൽ തൊട്ട് ലാളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതനായ സിംഹം ഉച്ചത്തിൽ മുരണ്ടുകൊണ്ട് അയാളുടെ കൈയിൽ കടിച്ചു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഭയന്ന് അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

കണ്ടുനിന്നവരും പരിഭ്രാന്തരായി കടിയേറ്റ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സിംഹം ആക്രമാസക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ സന്ദർശകർ അവിടെ നിന്ന് മാറി പോവുകയും ചെയ്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വിഹരിക്കേണ്ട വന്യമൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ വിനോദത്തിനായി കൂട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചാൽ ഇത്തരം അപങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് പലരും ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.

സിംഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ തൊടാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിക്ക് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന രീതിയിലും പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങൾക്കരികിലേക്കെത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്ന വിഡിയോയാണിതെന്നും ആളുകൾ കുറിക്കുന്നു. സിംഹം വനത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ധൈര്യമായി അതിനെ തൊടാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമോയെന്നാണ് മറ്റു ചിലരുടെ സംശയം. കടിയേറ്റ വ്യക്തിക്ക് ഭാഗ്യംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൈവിരലുകളോ കൈപ്പത്തിയോ നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നതെന്നും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മൃഗശാലകളിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണെന്നും വിഡിയോ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ തൊടാനോ അവയുടെ കൂടിനരികിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാനോ ശ്രമിക്കരുതെന്ന ജാഗ്രത ബോർഡുകൾ പോലും ചില മൃഗശാലകൾ വയ്ക്കാൻ തയാറാകാത്തതാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.

English Summary: Watch: Man Tries To Pet A Caged Lion Inside A Zoo. What Happens Next