മാംസം അടർന്നു തൂങ്ങി രക്തമൊലിക്കുന്ന കൊമ്പുമായി സോംബി മാനുകൾ; വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിൽ?

പാമ്പുകൾ പടം പൊഴിക്കുന്നതും അവയുടെ പൊഴിച്ചിട്ട പടവുമൊക്കെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ രീതിയിൽ എല്ലാം ജീവികളുടെയും പഴയ തോലി മാറി പുതിയ തൊലി രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലായി സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ പാമ്പുകളുടെ പടം പൊഴിയുന്നതിന് സമാനമായി തോല് കൂട്ടത്തോടെ പൊളിഞ്ഞടർന്ന ശേഷം പിന്നീട് പുതിയ തോൽ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട്. കലമാനുകളാണ് ഇങ്ങനെ കൊമ്പിലെ തോൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് മാംസം പുറത്തു വന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് പുതിയ തൊലി രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന ജീവികൾ. ഏതോ സോംബി സിനിമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതുപോലെ തോന്നും ഇങ്ങനെ തൊലി പൊളിയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള മാനുകളെ കണ്ടാൽ.

ഇണ ചേരും മുന്‍പുള്ള മാറ്റം

എന്നാൽ ഈ മാനുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മാറ്റം വളരെ ആരോഗ്യകരമാണ്. മാനുകളെ ഇണചേരൽ കാലത്തിന് വേണ്ടി തയാറാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് ഈ മാറ്റത്തിനുണ്ട്. എല്ലാ വര്‍ഷവും സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ആനുവല്‍ അന്‍റ്ലര്‍ സ്ക്രാപ് എന്നാണ്. കലമാനുകളുടെ കൊമ്പിനെ കൂടുതല്‍ സുന്ദരമാക്കുകയെന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതേസമയം തന്നെ കലമാനുകളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തയോട്ടം കൂട്ടുന്നതിനും ഈ പ്രക്രിയ സഹായിക്കും. എന്നാല്‍ ഇതിന് പുറമെ കൊമ്പ് തന്നെ പൂര്‍ണമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പുതിയ തൊലി രൂപപ്പെടുന്നതിലൂടെ കലമാനുകളില്‍ നടക്കുന്നത്.

Image Credit: Karel Bock/ Shutterstock

കലമാനുകളുടെ കൊമ്പ് എന്നത് അവയുടെ ശരീരത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ മുളച്ചാല്‍ പിന്നീട് എന്നന്നേക്കുമായി നിലനില്‍ക്കുന്നതല്ല. മറിച്ച് എല്ലാ വര്‍ഷവും പുതിയ കൊമ്പ് രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് നിലവിലുള്ള തൊലി പൊളിഞ്ഞ് പുതിയവ മുളയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇവയുടെ കൊമ്പ് തന്നെയാണ് പുതിയതായി രൂപപ്പെടുന്നത്. ചില മാനുകളില്‍ കൊമ്പിലെ തൊലി പൊഴിയുന്നതിനൊപ്പം അവയുടെ നിലവിലുള്ള കൊമ്പുകളും ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും കൊഴിഞ്ഞുപോകും. അതിന് ശേഷം പുതിയ കൊമ്പ് രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ തന്നെ വേണ്ടി വരും. അതേസമയം മറ്റ് ചില മാന്‍വര്‍ഗങ്ങളില്‍ പഴയ കൊമ്പ് പൊഴിയുന്നതിനൊപ്പം ഉടനെ തന്നെ പുതിയ കൊമ്പ് മുളച്ച് വരികയും ചെയ്യും.

മാനുകളുടെ വെല്‍വറ്റ് കോശങ്ങള്‍

മാനുകളുടെ ശരീരത്തിലെ വെല്‍വെറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂ അഥവാ കോശം ആണ് ഇവയുടെ കൊമ്പ് രൂപപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ഈ കോശങ്ങളാണ് രക്തത്തിനൊപ്പം തലയില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് കൊമ്പുകളുടെ വളര്‍ച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കോശങ്ങള്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം പൊഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവയുടെ കൊമ്പുകളില്‍ നിന്ന് കൊമ്പിനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന തോല്‍ നഷ്ടമാകുന്നതും. ഇങ്ങനെ തോല്‍ പൊഴിയേണ്ട സമയം ആകുമ്പോള്‍ മാനുകള്‍ കൊമ്പുകള്‍ മരത്തിലും മറ്റും ഉരയ്ക്കും. ചോര പൊടിയും വരെ ഇത് തുടരും. ഇതിന് ശേഷം കൂട്ടത്തോടെ പൊളിഞ്ഞ് പോരുന്ന തൊലി പലപ്പോഴും ഇതേ മാനുകള്‍ തന്നെ ഭക്ഷണമാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാനുകളിലെ പുതിയ വെല്‍വറ്റ് കോശങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ രൂപപ്പെടാന്‍ സഹായിക്കും.

Image Credit: Bruce MacQueen/ Shutterstock

മാനുകള്‍ക്ക് വേദനിക്കുമോ?

ചോര പൊടിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന കലമാനുകള്‍ ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് കലമാനുകളെ എങ്ങനെയാകും ബാധിക്കുക, അവയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന എത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്നതും നിർണായകമായ ചോദ്യമാണ്. വ്യക്തമായി അറിയില്ലെങ്കിലും ഗവേഷകരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍ പ്രകാരം ഈ കോശങ്ങളുടെ പൊഴിഞ്ഞ് പോക്ക് അവയെ വേദനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ്. കലമാനുകളുടെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ നിന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇക്കാര്യം അനുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ചെറിയ തോതിലുള്ള അസ്വസ്ഥത ഈ സമയത്ത് ഇവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് മൂലമുള്ള ചൊറിച്ചിലിന്‍റെ ഫലമായിട്ടാകാം ഇവ മരങ്ങളിലും മറ്റും ശക്തമായി കൊമ്പുരയ്ക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞ് പോക്ക് ഇവയുടെ ഇണചേരലിന് മുന്‍പ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇണചേരലിന്‍റെ സമയത്ത് കലമാനുകള്‍ കൂടുതല്‍ സുന്ദരമായ കൊമ്പുകളോടെയാണ് കാണപ്പെടുക. കാഴ്ചയില്‍ ഭീകരമെങ്കിലും ഈ മാറ്റം കലമാനുകള്‍ക്ക് അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് എന്നതിനാല്‍ തന്നെ ഇത് എല്ലാ വര്‍ഷവും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.

English Summary: Deer Shedding Velvet Looks Painful But It's All Part Of Antler Life