അമ്മക്കടുവയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും റോഡ് മറികടക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് വനപാലകര്‍–വിഡിയോ

വനത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പാതകൾ മുറിച്ചുകടക്കാനെത്തുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും വണ്ടിയിടിച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്.ഇങ്ങനെ റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നാട്ടിൽ മാതൃകയാകുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള വനപാലകർ. ഒരു കടുവയ്ക്കും അതിന്റെ കുഞ്ഞിനും റോ‍ഡു മുറിച്ചു കടക്കാൻ വേണ്ടി വാഹനങ്ങളെയും യാത്രക്കാരെയും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത് . മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തഡോബ നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ദൃശ്യം.

വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജിസ്റ്റ് മിലിന്ദ് പരിവാകമാണ് ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. 11 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയിൽ അമ്മക്കടുവ ആദ്യം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതും പിന്നാലെ കടുവാക്കുഞ്ഞ് ഓടി വരുന്നതും കാണാം. കടുവയും കുഞ്ഞും റോ‍ഡു മുറിച്ചു കടക്കുന്നതു വരെ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി. വനംവകുപ്പിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കമന്റുകളാണ് വിഡിയോയിക്ക് താഴെ നിറയുന്നത്.

English Summary: Forest Official Stops Commuters To Let Tigers Cross Road In Maharashtra