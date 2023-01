അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിനിടയിൽ പരിശീലകനെ ആക്രമിച്ച് കടുവ; കഴുത്തില്‍ കടിച്ചു, ഭയന്നുവിറച്ച് കാഴ്ചക്കാർ: വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by LaSamy65280885