കേബിൾ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റി; ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലിറങ്ങിയ പുള്ളിപ്പുലി കുടുങ്ങിയത് ആൽമരത്തിൽ

പുലികളും കടുവകളും ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ പതിവാണ്. ഇരതേടിയിറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളളെ കണ്ടാൽ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളാകെ പരിഭ്രാന്തിയിലാകും. അതേപോലെ ആക്രമകാരിയായ മൃഗത്തെ പിടികൂടാനായി വനപാലകരും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂനെയിലെ ഒട്ടൂർ വനമേഖലയിലുള്ള ഗുലുഞ്ച്വാടി എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഇരതേടിയിറങ്ങിയ പുള്ളിപ്പുലിയെ രക്ഷിക്കാനായാണ് അവിടെയുള്ളവർ ഒത്തുകൂടിയത്. കാരണം അബദ്ധത്തിൽ ആൽമരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളിപ്പുലി.

ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് വേട്ടക്കിറങ്ങിയ പുലി കേബിൾ വയറുകൾ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിയ നിലയിൽ ആൽമരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരാനാവാത്ത വിധം കുടുങ്ങിയത്. അബദ്ധത്തിൽ കേബിൾ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിയതോടെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി പുലി ആൽമരത്തിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരാക്രമത്തിനിടെ പുലിയുടെ ശരീരം ശിഖരങ്ങൾക്കിടയിൽ അകപ്പെട്ടുപോയി. നേരം പുലർന്നപ്പോഴാണ് പുലി കുടുങ്ങിയ വിവരം പ്രദേശവാസികൾ അറിയുന്നത്.

ഒൻപതിനും പത്തിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള പെൺപുലിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പുലിയെ അപകടത്തിൽപെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഗ്രാമവാസികൾ വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയി;d;g. ഇതിനുപുറമെ ലെപഡ് റെസ്ക്യു സെന്റർ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ അടിയന്തര സർവീസിനെയും വിവരമറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. കേബിൾ വയർ പുലിയുടെ ശരീരത്തിൽ ശക്തിയായി മുറുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

മൂന്നു മണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പുലിയെ രക്ഷിക്കാനായത്. സുരക്ഷിത അകലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുലിയെ മയക്കുടിവച്ച് മയക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തം. കേബിൾ വയറുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം പുലിക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാത്ത വിധം 15 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നും അതിനെ താഴെയിറക്കി കൂടിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ വന്യജീവി വിഭാഗത്തിന്റെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് പുലി.

കേബിൾ വയർ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിയപ്പോൾ ഭയന്നുപോയ പുലി ആൽമരത്തിലേക്ക് ചാടി കയറിയതോടെ കേബിൾ വയറും ശിഖരങ്ങളും കൂടി ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് പുലി അപകടത്തിൽ പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് റെയിഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായ വൈഭവ് കക്കാടെ പറയുന്നു. വനത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മേഖലകളിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇരപിടിക്കാനിറങ്ങുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിരളമാണ്. പുലിയിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

