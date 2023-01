കൊലയാളി അരശിരാജ ആനപ്പന്തിയിൽ, മോഴയാനയെ മെരുക്കുന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യം; പ്രത്യേക കൂട്

വയനാട് ബത്തേരിയില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയ പിഎം 2 മോഴയാനയെ മെരുക്കുന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗൂഡല്ലൂരില്‍ രണ്ടുപേരെ കൊല്ലുകയും വീടുകള്‍ തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്ത കാട്ടാനയെ ഇണക്കിയെടുക്കാന്‍ മാസങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരും. അക്രമസ്വഭാവം കൂടുതലുള്ള പന്തല്ലൂര്‍ പിഎം 2 വിന്‍റെ ശൗര്യത്തെ തളച്ചിടാന്‍ കഴിയും വിധമാണ് മുത്തങ്ങയിലെ കൂടിന്‍റെ നിര്‍മാണം. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗൂഡല്ലൂരില്‍ അരശിരാജയെന്നാണ് പന്തല്ലൂര്‍ പിഎം 2 മോഴയാനയെ വിളിക്കുന്നത്. വീടുകള്‍ തകര്‍ത്ത് അരിതിന്നുന്ന കാട്ടാന ആയതിനാലാണ് ഈ വിളിപ്പേര്. രണ്ടു പേര്‍ ആനയുടെ ആക്രണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിഎം 2വിന്‍റെ ശൗര്യം വയനാട്ടിലെ വനംവകുപ്പ് സംഘത്തിനും നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ബത്തേരി നഗരത്തിലിറങ്ങി അക്രമം നടത്തി കാടുകയറിയ ആനയെ പിടികൂടാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നു.

ആനയെ മയക്കുവെടിവച്ച് കൂട്ടിലാക്കിയതോടെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അതിനെ മെരുക്കിയെടുക്കണം. പിഎം 2വിനെ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ച് കുങ്കിയാനക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന് വനംവകുപ്പ് പരിശോധിക്കും. എന്നാല്‍ അതിന് ഏറെക്കാലം കാത്തിരിക്കണം. ആന പാപ്പാന്‍മാരോട് മെരുങ്ങാന്‍ തന്നെ മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. വടക്കനാടിനെ വിറപ്പിച്ച കൊമ്പനെ രണ്ട് മാസം കൂട്ടിലടച്ചാണ് വനംവകുപ്പ് മെരുക്കിയത് . അതിലും കൂടതല്‍ സമയം മോഴയാനയ്ക്ക് വേണ്ടിവരും. മുത്തങ്ങ ആനപ്പന്തിയിലെ കൂട്ടിലാണ് പിഎം 2 ഉള്ളത്. ബലം കൂടിയ മരത്തൂണുകളും തടികളും കൊണ്ടുനിര്‍മ്മിച്ച കൂട് ആനയെ മെരുക്കാൻ കഴിയും വിധം രൂപമാറ്റം വരുത്താന്‍ സാധിക്കും. പിഎം 2 അക്രമവാസന തുടര്‍ന്നാല്‍ കൂട് ചെറുതാക്കി ആനയെ നിലയ്ക്ക് നിര്‍ത്തും.

വയനാട് ബത്തേരിയിൽ ഇറങ്ങിയ കൊലയാളി കാട്ടാനയെ വനം വകുപ്പ് മയക്കുവെടിവച്ചാണ് പിടികൂടിയത്. മുത്തങ്ങയിലെ ആനപന്തിയിൽ എത്തിച്ച പി എം 2 വിനെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ടിലടക്കുകയായിരുന്നു. ദൗത്യത്തിനിടെ ചീഫ് വെറ്റിനറി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ അരുൺ സക്കറിയക്ക് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ ആർആർടി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് സംഘം പി എം 2 എന്ന പന്തല്ലൂർ മഗ്ന 2 കാട്ടാനയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. കുപ്പാടി വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്രമകാരിയായ മോഴയെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തി. കഴുത്തിൽ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച ആനയുടെ സഞ്ചാരപാത വനം വകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഒൻപതുമണിയോടെ ആനയെ മയക്കുവെടിവച്ചു. ഭയന്നോടിയ ആന അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പകുതി മയക്കത്തിലായി. തുടർന്നാണ് കാലുകൾ വടം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി ആനയെ വരുതിയിലാക്കിയത്. കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ കാട്ടാനയെ ലോറിയിൽ കയറ്റി മുത്തങ്ങയിലെ അനപന്തിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. വലിയ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പി എം 2 വിനെ കൂട്ടിനുള്ളിലാക്കിയത്. ആനയെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ചീഫ് വെറ്റിനറി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അരുൺ സക്കറിയുടെ കാലിന് പരുക്കേറ്റത്. കൂട്ടിന് സമീപത്തു നിന്ന അരുൺ സക്കറിയയെ തുമ്പികൈ കൊണ്ട് ആന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

