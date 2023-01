വളർത്തുനായയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി പെരുമ്പാമ്പ്; വാലിൽ പിടിച്ചുവലിച്ച് ഉടമ, ഒടുവിൽ രക്ഷ

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നൂസ വുഡ് ഡോഗ് ബീച്ചിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുനായകളുമായി നടക്കാനിറങ്ങിയ അമാൻഡ ടൈലർ എന്ന വനിതയ്ക്ക് ഏറെ ഭീതിജനകമായ ഒരു അനുഭവമാണുണ്ടായത്. അവരുടെ വളർത്തുനായകളിൽ ഒന്നിനെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പോമറേനിയൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഫെരാരി എന്ന രണ്ടു വയസ്സുള്ള നായയെയാണ് പെരുമ്പാമ്പ് വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഫെരാരിക്കുപുറമേ മറ്റു രണ്ടു നായകളാണ് അമാൻഡക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബീച്ചിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെയിൽ പെട്ടെന്ന് പിന്നിൽ നിന്നും ഫെരാരിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ അമാൻഡ കണ്ടത് തന്റെ തൊട്ടുപിന്നിൽ ഫെറാറിയുടെ തലയിൽ പിടുത്തമിട്ട് ദേഹമാസകലം ചുറ്റിവരിഞ്ഞ നിലയിലുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെയാണ്. സെക്കൻഡുകൾകൊണ്ട് പെരുമ്പാമ്പ് നായയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

കാർപറ്റ് പൈതൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെരുമ്പാമ്പാണ് നായയെ ആക്രമിച്ചത്. കാഴ്ച കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഭയന്നു പോയെങ്കിലും തന്റെ നായയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി മനസ്സാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു അമാൻഡ. ധൈര്യം സംഭരിച്ച് പെരുമ്പാമ്പിന്റെ വാലിൽ തന്നെ അവർ പിടികൂടി. അതിനു ശേഷം ശക്തിയായി അതിന്റെ ശരീരം കുലുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തിൽ ഫെരാരിക്ക് മേലുള്ള പിടിവിടുകയല്ലാതെ പെരുമ്പാമ്പിനു മറ്റു മാർഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രക്ഷപ്പെടാൻ കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കാതെ ഫെരാരി കുതറിയോടുകയും ചെയ്തു.

കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന വേഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നതതെന്ന് അമാൻഡ പറയുന്നു. സംഭവം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ അവർ കരുതിയത് അമാൻഡ വലിയൊരു കമ്പ് കൈയിലെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. ഒടുവിൽ സഹായത്തിനായി അവർ നിലവിളിച്ചതോടെയാണ് മറ്റ് സഞ്ചാരികൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത്. അവരുടെ സഹായത്തോടെ പെരുമ്പാമ്പിനെ തുരത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകിക്കാതെ ഫെരാരിയെ ഉയർത്തിയെടുത്ത് ടവലിൽ പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ചു. പാമ്പിന്റെ പല്ലുകൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ മുറിവുകളിൽ നിന്നും ചോര പൊടിയുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഫെരാരി. നിലവിൽ നായയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ചികിത്സ തുടരുകയാണെന്നും അമാൻഡ വ്യക്തമാക്കി. പാമ്പിനെ തിരിച്ചാക്രമിക്കാൻ അമാൻഡ അല്പം വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ നായയുടെ ജീവൻ ഉറപ്പായും നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വിവരണം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്ന പെരുമ്പാമ്പിനമാണ് കാർപറ്റ് പൈതണുകൾ. പൊതുവേ ഉപദ്രവകാരികളല്ലെങ്കിലും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഇരയാക്കുന്നതിൽ അതിവിവിദഗ്ധരാണ് ഈ പാമ്പുകൾ.

English Summary: Giant Snake Tries To Eat Pet Dog: 'Like an Alien Movie'