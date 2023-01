അലങ്കാര ബൾബുകളിൽ കുടുങ്ങി; 15 അടി ഉയരത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ്

വിഷമുള്ളവയല്ലെങ്കിലും വലുപ്പംകൊണ്ട് ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് പെരുമ്പാമ്പുകൾ. അവയിൽ തന്നെ റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പെരുമ്പാമ്പുകളാണ് വലുപ്പത്തിൽ മുന്നിൽ. അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും എവിടെയും ഇഴഞ്ഞു കയറാനും വിദഗ്ധരുമാണ് ഈ പെരുമ്പാമ്പുകൾ. അത്തരത്തിൽ ഇഴഞ്ഞുകയറിയ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ദൃശ്യമാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. നിര നിരയായി തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന അലങ്കാര ബൾബുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു പെരുമ്പാമ്പ്.

ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 15 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അലങ്കാരബൾബുകൾക്കിടയിലാണ് കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് കുടുങ്ങി പോയത്.ബൾബുകളുടെ വയറും പാമ്പിന്റെ ശരീരവും ചുറ്റുപിണഞ്ഞതോടെ അത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാനാവാത്ത വിധം കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. പാമ്പിന്റെ ശരീരഭാരം മൂലം ഏത് നിമിഷവും വയറുകൾ പൊട്ടി അത് താഴെ വീണേക്കാവുന്ന അവസ്ഥ. അപകട സാധ്യത മുന്നിൽകണ്ട് ഉടൻതന്നെ ആളുകൾ സിംഗപ്പൂരിലെ ആനിമൽ കൺസേൺസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

പത്തടിയിൽ അധികം നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പാണ് അലങ്കാര ബൾബിനിടയിൽ കുടുങ്ങിയത്. വായുവിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വയറിൽ നിന്നും പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കുയെന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തിയായിരുന്നില്ല. അലങ്കാര ബൾബുകൾ അപ്പാടെ താഴെയിറക്കുകയായിരുന്നു ഏകവഴി. ഇതിനിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും പാമ്പിന് പിടിയയക്കാനായാൽ അത് താഴേക്കുപതിച്ച് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒടുവിൽ ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷം പാമ്പിനെ അപകടം കൂടാതെ താഴെയിറക്കാനും വൈദ്യുതബൾബുകൾ അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനും സംഘടനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധിച്ചു.

അതിനുശേഷം പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ കൂടിനുള്ളിലേക്ക് പാമ്പിനെ മാറ്റി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തുറന്നു വിടുകയായിരുന്നു. അപകടസാധ്യതയോ ജീവന് ഭീഷണിയോ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ചുറ്റുമുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനു മുകളിലേക്ക് പെരുമ്പാമ്പുകൾ ഇഴഞ്ഞു കയറുന്നതെന്ന് സംഘടനയുടെ സിഇഒ ആയ കലയ് വാനൻ വിശദീകരിച്ചു. വഴിയിൽക്കൂടി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനിടെ ഏതെങ്കിലും വാഹനമിടിക്കാൻ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാവാം പെരുമ്പാമ്പ് വൈദ്യുതി വയറിൽ കയറി കുടുങ്ങിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം. രക്ഷിച്ച ശേഷം പാമ്പിനെ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും മുറിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇരുപതടി നീളത്തിൽ വരെ വളരുന്നവയാണ് റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് പൈതണുകൾ. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയാണ് ഇവയുടെ ജന്മദേശം. പുൽമേടുകളിലും മഴക്കാടുകളിലുമൊക്കെ ഇവയെ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. സിംഗപ്പൂരിൽ ഇവയെ ധാരാളമായി കാണാനാകുമെന്നും കലയ് വാനൻ വ്യക്തമാക്കി. എതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇവ കൺമുന്നിൽ വന്നുപ്പെട്ടാൽ പിടികൂടാനോ അവയെ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ മുതിരാതെ വന്യജീവി വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം.

