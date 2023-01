പെരുമ്പാമ്പിന്റെ തലയിൽ കടിച്ച് രാജവെമ്പാല; വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് പെരുമ്പാമ്പ്–വിഡിയോ

രാജവെമ്പാലകള്‍ മറ്റു പാമ്പുകളെ ഇരയാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പെരുമ്പാമ്പുകളെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. അത്തരമൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ തലയിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രാജവെമ്പാലയുടെയും അതിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന പെരുമ്പാമ്പിന്റെയും ദൃശ്യമാണിത്. തലയിൽ കടിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന രാജവെമ്പാലയുടെ ശരീരത്തിൽ പെരുമ്പാമ്പ് വരിഞ്ഞു മുറുക്കി. ഇതോടെ രാജവെമ്പാലയുടെ തലയുൾപ്പെടെയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ പെരുമ്പാമ്പും വരിഞ്ഞു മുറുക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് ജീവികളും അതിജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷമേറ്റ് പെരുമ്പാമ്പും പെരുമ്പാമ്പ് വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നതോടെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞ് രാജവെമ്പാലയ്ക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. ദി റിയൽടാർസൻ എന്നഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലാണ് അപൂർവ ദൃശ്യം പങ്കുവച്ചത്. റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് പൈതൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെരുമ്പാമ്പിനെയാണ് രാജവെമ്പാല ആക്രമിച്ചത്.

നീളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെരുമ്പാമ്പുകളിൽ മുന്നിലാണ് റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് പൈതണുകൾ. ഇരുപതടി നീളത്തിൽ വരെ വളരുന്നവയാണ് ഇവ. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയാണ് ഇവയുടെ ജന്മദേശം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയോടും പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട പെരുമ്പാമ്പുകൾ. നദികളും തടാകങ്ങളുമടക്കം ജലാശയങ്ങളുള്ള മേഖലകളിലാണ് ഇവയെ കൂടുതലായി കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇരതേടിയാവാം പെരുമ്പാമ്പ് സീലിങ്ങിനു മുകളിൽ കയറിയതെന്നാണ് നിഗമനം. എന്നാൽ അതിന്റെ ഭാരം മൂലം സീലിങ് തകർന്ന് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു.

പക്ഷികളും ചെറിയ സസ്തനികളുമാണ് റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. എന്നാൽ ഒത്തുകിട്ടിയാൽ പന്നികൾ, മാനുകൾ തുടങ്ങിയ ജീവികളെയും ഇരയാക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. മറ്റു പെരുമ്പാമ്പുകളെ പോലെ തന്നെ വിഷമില്ലാത്ത ഇനമാണെങ്കിലും ഞൊടിയിടകൊണ്ട് ഇരയെ പിടിയിലാക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് പെരുമ്പാമ്പുകൾ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അപൂർവമാണ്. എങ്കിലും ഇവയുടെ പിടിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരണം സംഭവിച്ചെന്നു വരാം.

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള വിഷപ്പാമ്പുകളാണ് രാജവെമ്പാലകൾ. തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കാടുകളിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. പാമ്പുകളെയാണു പ്രധാനമായും ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ചേരയാണ് ഇഷ്‌ട ഭക്ഷണം. മൂർഖൻ, വെള്ളിക്കെട്ടൻ തുടങ്ങിയ പാമ്പുകളെയും കഴിക്കാറുണ്ട്. ‌രാജവെമ്പാലകൾ എല്ലാം ഒറ്റ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന പാമ്പുകളാണെന്നാണ് ആദ്യം ഗവേഷകർ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ 4 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഇവയ്ക്കുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി.

രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷം നാഡികളെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂറോ ടോക്സിനുകളാണ്. 20 മുതൽ 40 വരെ മനുഷ്യരെയോ ഒരാനയെയോ കൊല്ലാനുള്ള വിഷം ഒരേ സമയം ഇവ പുറപ്പെടുവിക്കും. സ്വയം കൂടുണ്ടാക്കി മുട്ടയിടുന്ന പാമ്പുകളാണു രാജവെമ്പാലകൾ. വായിൽനിന്നുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദ്രാവകവും ഈറ്റപുല്ലും ഉപയോഗിച്ചാണു കൂടുണ്ടാക്കൽ. 20 മുതൽ 25 വരെ മുട്ടകൾ ഇത്തരം കൂടുകളിൽ ശേഖരിക്കാൻ സ്‌ഥലമുണ്ടാവും. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഉരഗമാണ് രാജവെമ്പാല. അപകടകാരികളായ പാമ്പുകളാണ് രാജവെമ്പാലകൾ. 20 വർഷം വരെയാണു രാജവെമ്പാലകളുടെ ശരാശരി ആയുസ്സ്. പ്രായപൂർത്തിയായ പാമ്പിന് 18 മുതൽ 20 കിലോ വരെ ഭാരമുണ്ടാകും. ഇതിനനുസരിച്ചു വിഷസഞ്ചിയും വലുതായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂർഖനും ശംഖുവരയനും പോലുള്ള പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ചു രാജവെമ്പാല വിഷത്തിന്റെ തീവ്രത കുറവാണ്. എന്നാൽ, മൂർഖൻ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ 0.25 മില്ലിഗ്രാം വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറുന്ന സ്ഥാനത്ത് രാജവെമ്പാലയുടെ ഒറ്റക്കടിയിൽ 5 മുതൽ 7 മില്ലിഗ്രാം വരെ വിഷം ശരീരത്തിലെത്തും. 20 പേരെ കൊല്ലാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഈ അളവ് വിഷത്തിന്. ഇതാണു രാജവെമ്പാലയെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്.

അതേസമയം, കടിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവം വിഷം കയറ്റാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവും (ഡ്രൈ ബൈറ്റ്) കുറച്ചു വിഷം മാത്രം കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും മറ്റു വിഷപ്പാമ്പുകളെപ്പോലെ രാജവെമ്പാലയ്ക്കുമുണ്ട്. രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റവരിൽ 40% പേരുടെ ശരീരത്ത് വിഷം കയറുന്നില്ലെന്നാണു കണക്ക്. ഇരയെ ദഹിപ്പിക്കാനാണു സാധാരണ വിഷം കുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. തികച്ചും ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള രാജവെമ്പാല പൊതുവേ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാറില്ല. താൻ അപകടത്തിലാണെന്നു പാമ്പിനു തോന്നിയാൽ മാത്രമേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കൂ. അതേസമയം, മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജവെമ്പാലയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മൂലം പാമ്പിന് അങ്ങേയറ്റം രൗദ്രസ്വഭാവമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് പരിസരത്തെത്തുന്ന എന്തിനെയും ആക്രമിക്കും. ഉൾവനത്തിലും തണുപ്പു കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമാണു പൊതുവേ രാജവെമ്പാലകളുടെ വാസം. മനുഷ്യരുമായി സമ്പർക്കം തീരെക്കുറവ്. എന്നാൽ, സമീപകാലത്ത് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റു പാമ്പുകളും ഉടുമ്പുമാണു പ്രധാന ഭക്ഷണം. തരംകിട്ടിയാൽ മറ്റു രാജവെമ്പാലകളെയും ഭക്ഷണമാക്കും. ഭക്ഷണലഭ്യത കുറയുന്നതാണ് ഇവ നാട്ടിലിറങ്ങാൻ പ്രധാന കാരണമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

