ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പൂച്ചകളുമായി യുവാവിന്റെ യാത്ര; വിസ്മയത്തോടെ കാഴ്ചക്കാർ–വിഡിയോ

മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയുമൊക്കെ വിഡിയോകൾക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കാഴ്ച്ചക്കാർ ഏറെയാണ്. അത്തരമൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. നായകളും പൂച്ചകളുമൊക്കെ കാറുകളിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ഉടമകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാഴ്ച സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. രണ്ട് പൂച്ചകളുമായി ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ ദൃശ്യമാണിത്. ഒരു പൂച്ച യുവാവിന്റെ ഷോൾഡറിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബാഗിൽ കൂളായി ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. മറ്റൊരു പൂച്ച വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ധന ടാങ്കിന്റെ പുറത്താണ് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പൂച്ചകളും അവയുടെ ഉടമയുടെ പക്കൽ യാതൊരു ആശങ്കയും കൂടാതെയാണിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഔട്ടർ റിങ് റോഡിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഈ ദൃശ്യം.

നിരവധിയാളുകളാണ് വിഡിയോ കണ്ട് അഭിപ്രായവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലുള്ള പൂച്ചകളുടെ യാത്രയെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ മറുവിഭാഗം കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. തിരക്കേറിയ റോഡിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ പൂച്ചകൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണെന്നും അവ അബദ്ധത്തിൽ താഴെ വീണാൽ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുചക്രവാഹനത്തിനു തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള വാഹനത്തിലെത്തിയവരാണ് ഈ ദൃശ്യം പർത്തിയത്. അരുൺ ഗൗഡയാണ് ഈ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

English Summary: Video Of Man Carrying Cats On His Bike Goes Viral, Internet Divided