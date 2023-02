മാൻകുട്ടിയെ ഉന്നംവച്ച് വേട്ടക്കാരൻ; അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി അമ്മ മാൻ, അമ്പരന്ന് കാഴ്ചക്കാർ

Grab Image from video shared on Twitter by Susanta Nands