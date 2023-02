ചക്കക്കൊമ്പൻ നാട്ടിലിറങ്ങി, വ്യാപക കൃഷി നാശം; ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം

ഇടുക്കി പൂപ്പാറ തോണ്ടിമലയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ വ്യാപക കൃഷി നാശം. ഒന്നര ഏക്കറോളം ഭൂമിയിലെ കൃഷിയാണ് ചവിട്ടി മെതിച്ചത്. പ്രധാന പ്രശ്നക്കാരായ ഒറ്റയാൻമാരിൽ ഒരാളായ ചക്കക്കൊമ്പനാണ് കൃഷി നശിപ്പിച്ചത്. ചേരിയാർ സ്വദേശി ഇസ്രായേലിന്റെ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിലെ ഏല ചെടികളാണ് ചക്കക്കൊമ്പൻ നശിപ്പിച്ചത്. ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത് കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന ഇസ്രായേലിന് ഇതോടെ ഉണ്ടായത് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം.

കുടുംബത്തിൻറെ ഏക വരുമാന മാർഗമാണ് ആന ചവിട്ടി ഇല്ലാതാക്കിയത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി, ചക്കകൊമ്പന്‍ മേഖലയില്‍ തമ്പടിച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ്. മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലും നാശം വിതച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടകാരിയായ അരികൊമ്പനെ മയക്ക് വെടി വെച്ച് പിടികൂടുന്നതിനും, ചക്കകൊമ്പന്‍, മൊട്ടവാലന്‍ തുടങ്ങിയ ആനകളെ റേഡിയോ കോളര്‍ ഘടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനും അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല.

English Summary: Idukki: Wild elephants continue to trigger panic in the district