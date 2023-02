മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ പശു; അമ്പരന്ന് കാഴ്ചക്കാർ, പിന്നിൽ അന്യഗ്രഹജീവികളോ?

ഭിത്തിയിലും മരച്ചില്ലകളിലും ഒക്കെ അള്ളിപ്പിടിച്ചുകയറി പുരപ്പുറത്ത് ഗമയോടെ നിൽക്കുന്ന പൂച്ചകൾ പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ യൂട്ടായിലെ ഒരു ഫാമിൽ കണ്ട കാഴ്ച ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലെ ഉയരമുള്ള തൊഴുത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ കയറി നിന്നത് ഒരു പശുവാണ്. ഒരേസമയം രസകരവും ആശ്ചര്യജനകവുമായ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അല്പം പൊക്കമുള്ള ഒരിടത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽതന്നെ നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവയാണ് പശുക്കളെന്നിരിക്കെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇത്ര അനായാസമായി അത് കയറിയതെങ്ങനെയാവാമെന്നതാണ് കാണികളെ കുഴക്കുന്നത്.

ബ്രാഡി ഫാൺസ്വർത്ത് എന്ന കർഷകനാണ് തന്റെ ഭതൃപിതാവിന്റെ ഫാമിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഈ കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പശുക്കൾ പരസ്പരം കൊമ്പു കോർക്കുകയും വേലിക്കെട്ടുകൾ ചാടി കടക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച തനിക്കും പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് ബ്രാഡി പറയുന്നു. ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചരിഞ്ഞ ആകൃതിയിലുള്ള മേൽക്കൂരയാണ് വലിയതൊഴുത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലെന്നപോലെ പശു യാതൊരു ഭാവമാറ്റവുമില്ലാതെ അതിനു മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം.

പോരാത്തതിന് അത് ഒന്നു രണ്ടു ചുവടുകൾ മുന്നോട്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തു. അല്പസമയം മേൽക്കൂരയിൽ തന്നെ നിന്ന ശേഷം മറുഭാഗത്തെ ചരിവിലേക്ക് പശു ഇറങ്ങുന്നതാണ് വിഡിയോയുടെ ആദ്യഭാഗത്തുള്ളത്. അത് സുരക്ഷിതമായി മറുവശത്തിറങ്ങിയോ എന്ന് അറിയാനായി അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രാഡി അവിടേക്ക് ക്യാമറയുമായി നീങ്ങി. എന്നാൽ അവിടെ പശുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ മഞ്ഞു വീണ നിലയിൽ ആയിരുന്നു. പശു ഇറങ്ങിവന്നത് മൂലം അത്രയും ഭാഗത്തെ മഞ്ഞ് വശങ്ങളിലേക്ക് മാറി കിടക്കുന്നതും കാണാം.

എന്നാൽ ബ്രാഡി നടന്നെത്തുന്ന സമയംകൊണ്ട് താഴെയിറങ്ങിയ പശു മറ്റു പശുക്കൾക്കരികിലേക്ക് ചേരുകയായിരുന്നു. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി നിലത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പശു മുകളിലേക്ക് കയറിയത് എങ്ങനെയെന്നതാണ് ബ്രാഡിയുടെയും സംശയം. സിം ആംഗസ് ഇനത്തിൽപെട്ട ആറു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പശുവാണിതെന്ന് ബ്രാഡി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് പേര് നൽകിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും വിചിത്രമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടി. താരമായ നിലയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പശുവിന് ഒരു പേര് കണ്ടെത്താനാണ് ബ്രാഡിയുടെ ശ്രമം.

പശു എങ്ങനെ മുകളിൽ കയറിയെന്നത് തന്നെയാണ് വിഡിയോയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമായി ഏവരും ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം. എന്നാൽ വളർത്തു നായകളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ പശുക്കളുടെ കുസൃതികൾ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏറെ കൗതുകകരമാണെന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുന്നത്. ചിലരാവട്ടെ പശു മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിയതിന് വിചിത്രമായ വിശദീകരണങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. പശുക്കളുടെ പാൽ ശേഖരിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനായി അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ പേടകങ്ങൾ അയക്കുമെന്ന തരത്തിൽ കഥകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അന്യഗ്രഹജീവിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാവാം പശു മേൽക്കൂരയിൽ എത്തിയതെന്നുവരെ ചിലർ കുറിക്കുന്നു.

English Summary: Cow On Barn Roof, Twitter Thinks Aliens Put It Up There