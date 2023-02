ഉറക്കത്തിൽ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയത് 3 അടി നീളമുള്ള പാമ്പ്; കടിച്ചത് 2 തവണ

ഉറക്കം ഉണരുമ്പോൾ കൺമുന്നിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ സ്വബോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറം അങ്ങേയറ്റം ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്‌ലൻഡ് സ്വദേശിയായ ഒരു കുട്ടി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കടന്നുപോയത്. സുഖകരമയായ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ മൂന്നടി നീളമുള്ള ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് കയ്യിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവൻ കണ്ടത്.

ക്വീൻസ്‌ലൻഡിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന കാർപെറ്റ് പൈതൺവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെരുമ്പാമ്പായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞത്. രാത്രി ഒന്നരയ്ക്കാണ് സംഭവം. കുട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ടുണർന്ന മാതാപിതാക്കളും നടുക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായി. ഉടൻതന്നെ ഇവർ സ്റ്റീവ് ബ്രൗൺ എന്ന പാമ്പ് പിടുത്ത വിദഗ്ധനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയ സ്റ്റീവ് പാമ്പിനെ പിടികൂടി ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും അകലെയുള്ള കാട്ടിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റീവ് തന്നെയാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എയർകണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കാനായി സീലിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ദ്വാരം വഴിയാവാം പെരുമ്പാമ്പ് കുട്ടിയുടെ കിടപ്പുമുറിയിലെത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. കയ്യിൽ ചുറ്റിയ പാമ്പ് രണ്ട് തവണ ബാലന്റെ കയ്യിൽ കടിച്ചു മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളെ പ്രകോപനമില്ലാതെ പാമ്പ് ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റീവ് പറയുന്നു. മനുഷ്യർ ആക്രമിക്കുകയോ ജീവന് അപകടമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവ പ്രത്യാക്രമണത്തിനു മുതിരാറുള്ളൂ. അബദ്ധത്തിൽ കട്ടിലിൽ കയറിയ പാമ്പ് സ്വയരക്ഷാർത്ഥം സുരക്ഷിതമായ ഇടമെന്നു കരുതി കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയതാകാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം.

ഉറക്കത്തിനിടെ ചലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതോ മൂലം ഭയപ്പെട്ടതിനാലാവാം പാമ്പ് കുട്ടിയെ കടിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ പെരുമ്പാമ്പുകൾ പൊതുവേ വിഷമില്ലാത്ത വയായതിനാൽ കുട്ടിക്ക് കാര്യമായ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്കായി ബാലനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. പെരുമ്പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റാൽ അവയുടെ മൂർച്ചയേറിയ പല്ലുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി രക്തധമനികൾക്കോ ഞരമ്പുകൾക്കോ പൊട്ടലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. അതിനാൽ സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ തേടിയെന്നും എന്നാൽ അത്തരം ഗുരുതര പരുക്കുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ കുട്ടി ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുകയാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃർ അറിയിച്ചു.

