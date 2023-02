10 വയസ്സുകാരനെ കടിച്ചെടുത്ത് പുലി; അരിവാളുമായി നേരിട്ട് അമ്മ; അദ്ഭുതരക്ഷ

10 വയസ്സുകാരനെ ആക്രമിച്ച് പുള്ളിപ്പുലി.മകനെ രക്ഷിക്കാൻ പുലിയെ അരിവാളുമായി നേരിട്ട് യുവതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജ്നോറിലാണ് സംഭവം.സന്ദരേഷ് ദേവിയെന്ന 34കാരിയാണ് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മകനെ രക്ഷിച്ചത്. ജീത്പുർ ഗ്രാമത്തിലെ കരിമ്പ് പാടത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ സമീപത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മകന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് പുലിയെ സന്ദരേഷ് കണ്ടത്. ധൈര്യം കൈവിടാതെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അരിവാളുമായി സന്ദരേഷ് പുലിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മകന്റെ മേലുള്ള പിടി പുലി വിടുന്നത് വരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അമ്മ പുലിയെ ആക്രമിച്ചു. മുറിവേറ്റതോടെ കുട്ടിയെ വിട്ട് പുലി ഓടി മറയുകയായിരുന്നു.

ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റ കുട്ടിയെ സന്ദരേഷ് തന്നെ വാരിയെടുത്ത് കരിമ്പുപാടത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്നാണ് കുട്ടിയെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ തലയിലും വയറിലും കഴുത്തിലുമാണ് സാരമായി പരുക്കേറ്റത്. പരുക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിൽസയ്ക്കായി കുട്ടിയെ ജില്ലാശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സന്ദരേഷിനും പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിസാര പരുക്കുകളുണ്ട്. പുലിഭീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബിജ്നോർ ഗ്രാമത്തിലെ കരിമ്പുപാടങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന കർഷകർ. കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ഡസൻകണക്കിന് പുലികളെയാണ് പലയിടങ്ങളിലായി ആളുകൾ കണ്ടതെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശങ്ങളിൽ പുലിയെ പിടികൂടാനായി കൂടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആളുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: Woman fights off leopard in UP's Bijnor to save 10-year-old son