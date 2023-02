ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വായ ബന്ധിച്ചു; രണ്ടുമാസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവാതെ ചീങ്കണ്ണി

മനുഷ്യരുടെ ചെയ്തികൾ മൂലം ഭൂമിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി അപകടത്തിലാകുന്നത്. ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം അപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് അവയുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും വരാം. സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ഫ്ലോറിഡയിലെ ബ്രാൻഡണിലുള്ള ഒരു കുളത്തിലെ ചീങ്കണ്ണി മാസങ്ങളായി കടന്നുപോകുന്നത്. ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വായ ബന്ധിച്ച നിലയിൽ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനാവാതെ തുടരുകയാണ് ചീങ്കണ്ണി.

കുളത്തിനു സമീപത്തുകൂടി പതിവായി നടത്തത്തിനിറങ്ങുന്ന ആംബർ ലോക്ക് എന്ന വനിതയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചീങ്കണ്ണിയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ പുറത്തുവന്നത്. ഏറെക്കാലമായി കുളത്തിലെ അന്തേവാസിയാണ് മൂന്നടി നീളമുള്ള ചീങ്കണ്ണി. താരതമ്യേന ചെറുതായതുകൊണ്ടും ഇന്നോളം ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ടും പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് അതിനെ ഏറെ ഇഷ്ടവുമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു ദിവസം ചീങ്കണ്ണിയുടെ വായ ബന്ധിച്ച നിലയിൽ ആംബറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ആകെ പരിഭ്രാന്തനായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ചീങ്കണ്ണിയെന്ന് അവർ പറയുന്നു. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുളമാണിത്. മുതലകളെയും ചീങ്കണ്ണികളെയും പിടികൂടി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനായി വായ ഇത്തരത്തിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടുന്നത് പതിവാണ്. അതിനാൽ അത്തരമൊരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാവും ചീങ്കണ്ണിയുടെ വായ ബന്ധിച്ചത് എന്ന് ആംബറും സമീപവാസികളും കരുതി. എന്നാൽ ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും ചീങ്കണ്ണിയെ അതേ നിലയിൽ കണ്ടതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് ആംബറിന് തോന്നിയത്. അങ്ങനെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ന്യൂസ് ഏജൻസികളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടത്തക്ക വിധത്തിൽ അവർ ജനുവരി 13ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ചീങ്കണ്ണിയെ എത്രയും വേഗം രക്ഷിക്കണമെന്ന കുറിപ്പോയാണ് അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആംബർ പങ്കുവച്ചത്. ഒടുവിൽ ഫ്ലോറിഡ ഫിഷ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് മറുപടിയും എത്തി. ചീങ്കണ്ണികളെ പിടികൂടുന്നതിനായി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പെർമിറ്റുകളുടെ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിതിനാലാണ് കാര്യങ്ങൾ വൈകുന്നത് എന്നായിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ വിശദീകരണം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഫെബ്രുവരി 11ന് ഒരു വ്യക്തി ചീങ്കണ്ണിയെ പിടികൂടാനായി എത്തിയെങ്കിലും അത് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ വിദഗ്ധനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചീങ്കണ്ണിയെ എപ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.

ആംബറിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇതിനോടകം ജനശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നീണ്ടകാലം കൃത്യമായി ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ ചീങ്കണ്ണിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായിരിക്കുമെന്ന് മൃഗസ്നേഹികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ചീങ്കണ്ണികളുടെ ഭക്ഷണക്രമം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അവയ്ക്ക് ഏറെക്കാലം ആഹാരമില്ലാതെ തുടരാനാവും എന്നുമാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കമ്മീഷൻ അറിയിക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എന്ന നിലയിലാണ് അവ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. രണ്ടു മുതൽ മൂന്നുവർഷം വരെ ആഹാരമില്ലാതെ അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാവുമെന്ന് കമ്മീഷൻ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Things Are Looking Up for the Florida Alligator With Its Snout Taped Shut