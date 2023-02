ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകൾ വീണ്ടുമെത്തി; ഏഷ്യൻ ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തുക അസാധ്യമെന്ന് വിദഗ്ധൻ

ചീറ്റകൾ വീണ്ടുമെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ. മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ ചീറ്റകളെ രണ്ടു സംഘങ്ങളായാണ് എത്തിച്ചത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ചീറ്റകളിലെ ആദ്യസംഘം കുനോയിൽ എത്തിയത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നമീബിയയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ചീറ്റകളുടെ വരവ്. തുടർന്ന് ഇന്നലെ രണ്ടാം സംഘവും എത്തി. ആദ്യ സംഘത്തിൽ 8 ചീറ്റകളും രണ്ടാം സംഘത്തിൽ 12 ചീറ്റകളുമാണുള്ളത്. രണ്ടാം സംഘത്തിലെ ചീറ്റകൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് എത്തിയത്. ഇരു സംഘങ്ങളും എത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം 20 ആയി.

ഒരു കാലത്ത് ചീറ്റകൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നതു പോലെ ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളല്ല മറിച്ച് ഏഷ്യൻ ചീറ്റകളായിരുന്നു ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തരം ഏഷ്യൻ ചീറ്റകളെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു വളർത്തിയെടുക്കാൻ പാടാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മൃഗ വിദഗ്ധനായ വിൻസെന്റ് വാൻ ഡെർ മെർവ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ചീറ്റകളെ കുനോയിലെത്തിച്ച പദ്ധതിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചയാളാണ് വിൻസെന്റ്. ഏഷ്യൻ ചീറ്റകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായതാണ് അവയെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പ്രതിബദ്ധമെന്ന് വിൻസെന്റ് പറയുന്നു. ലോകത്തിൽ ആകെ 30 മുതൽ 40 ഏഷ്യൻ ചീറ്റകളേ ഇന്നുള്ളൂ. ഇവയെല്ലാമുള്ളത് ഇറാനിലാണ്. ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ ഒരു കാലത്തു പ്രബലമായുണ്ടായിരുന്ന ഏഷ്യൻ ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം കുറവിനു പ്രധാന കാരണമായത് കൃഷിഭൂമികളുടെ വ്യാപനവും വേട്ടയുമാണ്.

ഏഷ്യൻ ചീറ്റകളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ കുനോയിലുള്ള മറ്റ് അപകടകാരികളായ വന്യജീവികളുമായി ഇടപെടേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അവയ്ക്ക് ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നതാണു പ്രധാന കാരണം. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എത്തിയ ചീറ്റകൾക്ക് സിംഹങ്ങളെയോ പുലികളെയോ ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്നും അതിജീവിക്കണമെന്നും നന്നായി അറിയാം. ഏഷ്യൻ ചീറ്റകളും ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളും ഒരേ പൊതു കുടുംബത്തിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞുപോയ ജീവിവംശങ്ങളാണ്. ഏഷ്യൻ ചീറ്റകൾ വലുപ്പത്തിൽ താരതമ്യേന ചെറുതാണ്. ഇവയ്ക്കു കട്ടിയേറിയ തോലും കരുത്തുറ്റ കഴുത്തും മെലിഞ്ഞ കാലുകളുമാണുള്ളത്. ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ ഇവയ്ക്കു കഴിയുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ഏഷ്യൻ ചീറ്റകൾ നാലരയടി വരെ വീളവും 54 കിലോ വരെ ഭാരവും കൈവരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡവും മധ്യപൂർവദേശവും ഇന്ത്യയുമുൾപ്പെടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവ ധാരാളമായുണ്ടായിരുന്നു. ചീറ്റ എന്ന പേരു പോലും സംസ്‌കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിച്ചത്. അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്ക് 1000 ചീറ്റകൾ സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ വേട്ടയാടലും വനഭൂമിയുടെ കുറവും കാരണം ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 1952ൽ ഇവയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൂർണമായി വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

1970 മുതൽ ഏഷ്യാട്ടിക് ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനായി ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ ഫലവത്താകുന്നതിന്റെ ഘട്ടം വരെയെത്തിയ സമയത്ത് ഇറാനിൽ രാഷ്ട്രീയമാറ്റം സംഭവിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചില്ല. എണ്ണത്തിൽ കുറവായതിനാൽ ഏഷ്യൻ ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകുന്നതിൽ ഇറാനും അത്ര താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു. സിംഹങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടുതന്നാൽ ചീറ്റകളെ അങ്ങോട്ടുതരാമെന്ന തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി ഇടയ്ക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ സിംഹങ്ങളെ ഇറാനിലേക്കു വിടുന്നതിനോട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്ര യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല.ഇടയ്ക്ക് ക്ലോണിങ് വഴി ചീറ്റകളെ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഹൈദരാബാദിലെ സെന്റർ ഫോർ മോളിക്യുലർ ബയോളജി ഗവേഷകർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

