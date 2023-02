ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുരങ്ങൻ അതിർത്തി കടന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തി; കൈമാറിയത് തെരുവു സർക്കസുകാരന്

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അതിർത്തി കടന്ന് ഒരു കുരങ്ങൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് കുരങ്ങൻ പാക്കിസ്ഥാനിലുള്ള പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെത്തിയത്. അതിർത്തിയോട് സാമീപ്യം പുലർത്തുന്ന ബഹാവൽനഗർ പട്ടണം വഴിയായിരുന്നു കുരങ്ങന്റെ യാത്ര. ലഹോറിൽ നിന്ന് 260 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ സ്ഥലം. കുരങ്ങന്റെ വരവ് അറിഞ്ഞതോടെ അധികൃതർ രംഗത്തെത്തി. 200 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു സെൽഫോൺ ടവറിലായിരുന്നു കുരങ്ങന്റെ അപ്പോഴത്തെ ഇരിപ്പ്. അവിടെ നിന്ന് അവർ കുരങ്ങനെ പിടിച്ചു.

കുരങ്ങനെ പിടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബഹാവൽനഗർ മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിന്റെ ഓഫിസിൽ എത്തുകയും കുരങ്ങനെ ഏൽപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സ്ഥലപരിമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ ആ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചു. കുരങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു കൂട് പോലും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു തെരുവു സർക്കസുകാരനു നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ മൃഗസംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ പരാധീനതകൾ കൂടി പ്രകടമാക്കിയ ഒരു സംഭവമായി ഇതു മാറി. ബഹാവൽനഗർ ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹസൻ നജ്മി സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സ്ഥല പരിമിതി മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. കുരങ്ങൻമാരെയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയോ ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായ മൃഗചികിത്സകരുടെയും അഭാവം ഇവിടെയുണ്ട്.

മുൻപും ഇതുപോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2011ൽ ഒരു കുരങ്ങൻ ഇതേപോലെ അതിർത്തി കടന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയിരുന്നു. ബഹാവൽനഗറിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. അന്ന് കുരങ്ങനെ പാക്ക് അധികൃതർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി. പിന്നീട് ഇതിനെ മൃഗശാലയിലാക്കുകയും ബോബി എന്നു പേരു നൽകുകയും ചെയ്തു. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ നമ്പരെഴുതിയ തകിടുമായി എത്തിയ പ്രാവുകളും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. ചാരപ്രവർത്തനമാണോ ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഇടയ്ക്ക് സംശയം ഉയർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു.

English Summary: Monkey From India Crosses Into Pak, Handed Over To Street Performer