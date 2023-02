വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി വമ്പൻ സ്രാവിനെ ആക്രമിച്ച് നായ; ഭയന്ന് കാഴ്ചക്കാർ-വിഡിയോ

നായ്ക്കൾ പരസ്പരം കടിപിടി കൂടുന്നത് പുതുമയുള്ള കാഴ്ചയല്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ അവ പൂച്ചകളടക്കമുള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടും ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കൂറ്റൻ ഒരു സ്രാവിനെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം നായകൾക്കുണ്ടാകുമോ. സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുന്ന ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ബഹമാസിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ബഹമാസിൽ കരയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരുകൂട്ടം യാത്രക്കാർ പകർത്തിയ ഈ അപൂർവ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത്.

ഹാമർഹെഡ് ഷാർക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വമ്പൻ സ്രാവ് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തുന്നത് കണ്ടാണ് യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ഏകദേശം 12 അടി നീളമുള്ള സ്രാവാണിതെന്ന് സഞ്ചാരികൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട്. ചുറ്റിക പോലെ പരന്ന ആകൃതിയിലുള്ള സ്രാവിന്റെ തലകണ്ട് കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അത് കരയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് നീന്തിയെത്തിയിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് അവിടേക്ക് ഒരു നായ ഓടിയെത്തുന്നത്.

സ്രാവിനെ കണ്ട ഉടൻതന്നെ നായ അതിനെ പിടികൂടാനായി നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട സഞ്ചാരികൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. തന്നെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വലുപ്പമുണ്ടായിട്ടും സ്രാവിനെ കീഴടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു നായ. നായയെ തുരത്താനായി സ്രാവും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. സ്രാവിന്റെ വലുപ്പവും അത് സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽതന്നെ ആയതിനാലും നായയുടെ ജീവന് ആപത്ത് സംഭവിക്കുമോയെന്നായിരുന്നു കണ്ടു നിന്നവരുടെയെല്ലാം ആശങ്ക.

ഇരു ജീവികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അല്പ സമയം നീണ്ടു നിന്നു. എക്സുമ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ ഈ അപൂർവ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ നായ അപകടം കൂടാതെ തിരികെ കരയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടതോടെ വളരെയേറെ ജനശ്രദ്ധ നേടി. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ മാത്രം വിഡിയോ കണ്ടത്.

ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്രാവിനെ പിടികൂടാമെന്ന് കരുതിയത് നായയുടെ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന തരത്തിലാണ് പലരും പ്രതികരണങ്ങൾ കുറിക്കുന്നത്. നായ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പലരും കുറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എതിരാളിയുടെ വലുപ്പം വകവയ്ക്കാതെ സധൈര്യം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ നായയെ കണ്ടു പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരും കുറവല്ല. അതേസമയം യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിപ്പോയ സ്രാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുകമ്പ അർഹിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പ്രതികരിക്കുന്നു. നായ ഏറെ ആക്രമകാരിയാണെന്ന് ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണെന്നും അതിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ സ്രാവിന് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ആശങ്കയുള്ളതായും പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്.

