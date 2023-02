വാഹനമിടിച്ചു ജീവനറ്റു; അമ്മയുടെ നെഞ്ചോടുചേർന്നു കരയുന്ന കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ– നൊമ്പരക്കാഴ്ച

Grab Image from video shared on Twitter by Susanta Nanda